2026 में इन तीन राशियों के लिए शनि का चांदी का पाया, शनिदेव की पूजा इस तरह ना करें

संक्षेप:

Shani Gochar 2026: साल 2026 में शनि मीन राशि में रहेंगे। शनि के लोहे, चांदी और सोने के पैरों का भी साल 2026 में कुछ राशियों पर असर सकता है। जानें इससे शनि किस राशि को करेंगे प्रभावित 

Dec 18, 2025 11:50 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Shani Gochar 2026: साल 2026 में शनि मीन राशि में रहेंगे। शनि के लोहे, चांदी और सोने के पैरों का भी साल 2026 में कुछ राशियों पर असर सकता है। जानें इससे शनि किस राशि को करेंगे प्रभावित आइए सबसे पहले जानते हैं शनि के पाए के बारे में। जब भी शनि देव अपने गोचर के दौरान चंद्र राशि से दूसरे, पांचवे,एवं नवे भाव पर गोचर करता है तब उसे चांदी का पाया कहा जाता है। नए साल 2026 में शनि दूसरे, पांचवे और नवें भाव में चीन राशि राशियों पर जाएंगे, इनमें कर्क, वश्चिक और कुंभ राशियां है। इन तीन राशियों पर शनि चांदी के पाएं में चलेंगे। शनि का चांदी का पाया बहुत शुभ माना जाता है। शनि के दूसरे जैसे लोहे और सोने के पाए अच्छे नहीं माने जाते हैं। शनि के चांदी के पाए में कर्क वृश्चिक एवं कुंभ राशि वालों के लिए शनि का मीन राशि में गोचर चांदी के पाए पर होगा। ऐसे में कर्क वृश्चिक एवं कुंभ राशि वालों के लिए शनि का ग्रह गोचर शुभ फल प्रदान करने वाला होगा।

किन राशियों पर रहेगा शनि का चांदी का पाया और लाभ देगा

वृश्चिक राशि के लिए 2026 में चांदी का पाया रहेगा। इस राशि के लोगों को शनि अच्छा फल देंगे। फिलहाल इस राशि के लोगों को तनाव से छुटकारा मिलेगा। इस राशि के लिए आगे निवेश के मौके बनेंगे, इस राशि के लिए हेल्थ भी अच्छी रहेगी। । आर्थिक तौर पर अगर आप बिजनेस करते हैं, तो आपकेके लिए अच्छे मौके आ रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए इस समय काफी काम बनेंगे, भाग्य साथ देगा। कोई भय आपको सताएगा नहीं। कई पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगी। आपको संपत्ति मिल सकती है। लवलाइफ अच्छी होगी।

शनिवार को शनिदेव की पूजा कर रहे हैं, तो इन चीजों से बचें

शनिदेव की पूजा में तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह तांबा सूर्य की धातु है, उसी तरह शनि की धातु लोहा है। शनि की पूजा में लोहे की कील, मिट्टी का दीपक जलाएं, लोहे के बर्तन में भरकर शनि को तेल अर्पित करना भी अच्छा होता है। रंगों की बात करें तो शनिदेव को नीले रंग के कपड़े या फूल अर्पित करने चाहिए।शनिदेव के ठीक सामने नहीं जाना चाहिए। उनके दर्शन करें ,तो आपको खास तौर पर साइट से करें, उनकी सीधी निगाह आप पर नहीं पड़े। शनिदेव को काले तिल और उड़द चढ़ाना चाहिए।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
