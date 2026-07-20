शनि गोचर 2026: साल खत्म होने से पहले मिथुन, कन्या, मकर और मीन राशि को मिल सकते हैं बड़े मौके
Shani Gochar 2026: ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार साल 2026 के आखिरी 164 दिन मिथुन, कन्या, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए सकारात्मक रह सकते हैं। इस दौरान नौकरी, करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में नए अवसर मिलने, रुके हुए काम पूरे होने और आय में सुधार के संकेत हैं।
Shani Gochar 2026: साल 2026 खत्म होने में अब 164 दिन बाकी हैं। ज्योतिष के जानकारों की नजर इस दौरान शनि की चाल पर बनी हुई है। शनि इस समय अपनी स्थिति से कई राशियों पर अलग-अलग असर डाल रहे हैं। साल के बचे हुए महीनों में कुछ राशियों के लिए हालात पहले से बेहतर हो सकते हैं। रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं, नौकरी और कारोबार में नए मौके मिल सकते हैं। हालांकि किसी भी व्यक्ति का सटीक फल उसकी जन्म कुंडली और चल रही दशा पर भी निर्भर करता है।
आइए जानते हैं किन राशियों के लिए 2026 के आखिरी 164 दिन खास माने जा रहे हैं-
मिथुन राशि
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के मुताबिक मिथुन राशि के लोगों के लिए साल के बचे हुए महीने राहत देने वाले हो सकते हैं। अगर पिछले कुछ समय से काम अटक रहे थे तो अब उनमें तेजी आ सकती है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ लोगों को नई नौकरी का मौका भी मिल सकता है।
कारोबार करने वालों के लिए भी समय अच्छा रह सकता है। नए लोगों से संपर्क बढ़ेंगे और उनका फायदा भी मिल सकता है। पैसों की स्थिति पहले से बेहतर होने की उम्मीद है। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना भी बन सकती है।
कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए मेहनत का फल मिलने का समय हो सकता है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं। अगर नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो आने वाले महीने मददगार साबित हो सकते हैं।
घर का माहौल भी पहले से बेहतर रह सकता है। परिवार का साथ मिलेगा और किसी शुभ काम की तैयारी शुरू हो सकती है।
मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए भी शनि का असर अच्छा माना जा रहा है। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने लगेंगे। कारोबार में भी अच्छी खबर मिल सकती है।
आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। बचत बढ़ाने का मौका मिलेगा। अगर किसी नए काम की योजना बना रहे हैं तो समय आपके पक्ष में रह सकता है।
मीन राशि
मीन राशि के लोगों के लिए भी साल के आखिरी 164 दिन अच्छे रह सकते हैं। नौकरी और कारोबार दोनों में फायदा मिलने की उम्मीद है। मेहनत का असर दिखेगा और काम की रफ्तार बढ़ सकती है।
परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। रिश्तों में पहले से ज्यादा अपनापन देखने को मिल सकता है। किसी शुभ काम या धार्मिक यात्रा की योजना भी बन सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि