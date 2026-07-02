Shani ka Fal: आने वाले 6 महीने आपकी राशि पर क्या रहेगा शनि का प्रभाव? जानें उपाय भी

Shani Gochar Prabhav 2026: आने वाले छह महीने शनि आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे। आप भी जानें आपकी राशि को किस तरह के फल मिलेंगे। पढ़ें शनि का मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव।

Shani ka prabhav mesh to meen rashi till december 2026: साल 2026 में शनि का भले ही कोई गोचर नहीं है लेकिन उनके नक्षत्र और चाल में महत्वपूर्ण बदलाव होगा। ज्योतिष गणना के अनुसार, 2 जुलाई 2026 को शनि रेवती नक्षत्र के द्वितीय पद में गोचर करेंगे। इसके बाद 20 अगस्त को इसी नक्षत्र के प्रथम पद में आ जाएंगे। 9 अक्टूबर को शनि उत्तर भाद्रपद के चतुर्थ पद में आकर सभी 12 राशियों को प्रभावित करेंगे। जुलाई में कुछ समय के लिए शनि की चाल में भी बदलाव होगा। 26 जुलाई 2026 को शनि वक्री होंगे और 138 दिन बाद 11 दिसंबर 2026 को मार्गी होंगे। ज्योतिष में शनि की वक्री चाल का मतलब उलटी और मार्गी का अर्थ सीधी से माना जाता है। शनि का साल 2026 में नक्षत्र गोचर भी होगा। 09 अक्टूबर 2026 को शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। इस तरह से 2026 के शेष महीनों में शनि की चाल और नक्षत्र में कई परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जानें शनि का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जुलाई से दिसंबर 2026 तक का समय कैसा रहेगा।

शनि डालेंगे सभी 12 राशियों पर प्रभाव:

शनि को कर्म फलदाता कहा जाता है। शनि हर किसी को उसके कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि नक्षत्र परिवर्तन और चाल में बदलाव का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर पड़ेगा। कुछ राशियों के लिए जुलाई-दिसंबर 2026 तक का समय कुछ राशियों के लिए अच्छा और कुछ राशियों के लिए अशुभ साबित हो सकता है। आइए जानते हैं शनि के प्रभाव के कारण जुलाई-दिसंबर 2026 तक का समय मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा।

आने वाले 6 महीने मेष से लेकर मीन राशि पर शनि का प्रभाव:

मेष राशि- मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव है। इस समय आपको आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। नौकरी संबंधित दिक्कतें बनी रह सकती हैं। भगवान शिव को प्रणाम करना आपके लिए लाभकारी रहेगा।

वृषभ राशि- वृषभ राशि के लिए यह समय वरदान समान सिद्ध हो सकता है। इस समय आपको नौकरी से जुड़े अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। मां काली के साथ भगवान शिव को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

मिथुन राशि- मिथुन राशि के लिए यह समय मिला-जुला कहा जाएगा। इस समय आपके पास धन आएगा लेकिन खर्च की अधिकता रहेगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। परिवार से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यावसायिक स्थिति अच्छी रहेगी। हरी वस्तु पास रखें।

कर्क राशि- कर्क राशि के लिए यह समय अच्छा रहेगा। कुछ जातकों को विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। नए काम की शुरुआत के लिए समय अच्छा है। चंद्रमा को अर्घ्य देना शुभ रहेगा।

सिंह राशि- सिंह राशि के लिए यह समय उतार-चढ़ाव भरा साबित हो सकता है। इस समय आपको मानसिक तनाव घेर सकता है। धन संबंधी परेशानियां आएंगी, लेकिन आप समझदारी से इनसे पार पा लेंगे। काम का बोझ बढ़ेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। सूर्यदेव को अर्घ्य देना लाभकारी रहेगा।

कन्या राशि- कन्या राशि के लिए यह समय अनुकूल नहीं रहेगा। इस समय वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं। धन हानि की संभावना है। निवेश के लिए अनुकूल समय नहीं है, इसलिए अगर आपने कोई प्लान बना रखा है, तो फिलहाल के लिए टाल दें। मां काली को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

तुला राशि- तुला राशि के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पराक्रम रंग लाएगा। शत्रुओं और कोर्ट-कचहरी में विजय प्राप्त होगी। धन का आवक बढ़ेगा। भौतिक सुख-सुविधाएं बढ़ सकती हैं। करियर में सुधार होगा। लाल वस्तु का दान करें।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों का सामाजिक कद बढ़ेगा। आय में वृद्धि के संकेत हैं। नौकरी पेशा करने वाले कुछ लोगों को पदोन्नति मिलने की संभावना है। इस समय आपका कोई सपना पूरा हो सकता है। पीली वस्तु पास रखना शुभ रहेगा।

धनु राशि- धनु राशि के लिए यह समय थोड़ा मुश्किलों भरा रहेगा। इस समय आपकी राशि पर ढैय्या का प्रभाव है। जिसके कारण आपको मानसिक तनाव के साथ आर्थिक परेशानियां घेर सकती हैं। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें। भगवान शिव का जलाभिषेक करना शुभ रहेगा।

मकर राशि- मकर राशि के लिए यह समय लाभकारी सिद्ध होगा। इस समय आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कार्यों की बाधाएं खत्म होंगी। आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। आय के नए साधन बनेंगे। कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। शनिदेव को प्रणाम करना लाभकारी रहेगा।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए यह समय शुभ रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। कार्यक्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे, जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। आर्थिक उन्नति के योग बन रहे हैं। परिवार से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। भगवान शिव को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

मीन राशि- मीन राशि के लिए यह समय मिश्रित फलदायी रहेगा। इस समय आपके आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। आर्थिक योजनाएं सफल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। कार्यक्षेत्र में मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। मां काली को प्रणाम करना शुभ रहेगा।