20 अगस्त से शनि बढ़ाएंगे मेष समेत इन 2 राशियों की मुश्किलें, आसान उपाय देंगे राहत
अगस्त में शनि अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। इस परिवर्तन का असर सारी राशियों पर पड़ेगा लेकिन 3 को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। 20 अगस्त से शनि 9 अक्टूबर तक रेवती नक्षत्र के प्रथम पद में गोचर करने वाले हैं।
अगस्त के महीने में शनि नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। शनि रेवती नक्षत्र के पहले चरण में जाएंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस नक्षत्र का संबंध बुध ग्रह से संबंधित है। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर इस नक्षत्र में शनि 9 अक्टूबर तक गोचर करने वाले हैं। शनि का ये गोचर हर एक राशि के जातकों में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लाएगा। हालांकि इस दौरान तीन राशियों को थोड़ा संभंलकर रहना होगा। पंडित जी के अनुसार मेष राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों को 20 अगस्त से सतर्क रहने की जरूरत है।
मेष राशि पर शनि गोचर का प्रभाव
पंडित जी के अनुसार इस दौरान मेष राशियों के जातकों को पैसों से जुड़े फैसले बहुत ही सोच-समझकर ही लेने हैं। बिना पूरी जानकारी के कहीं पर भी पैसा लगाना नुकसान करवा सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा इंतजार करना ही सही होगा। वहीं प्रोफेशनल लाइफ में प्रेशर थोड़ा बढ़ता दिख सकता है लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। अपने गुस्से पर थोड़ा काबू करने की कोशिश करें। एक छोटी सी बात भी बड़ी बन सकती है। सेहत का ख्याल रखें। नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है।
कर्क राशि पर शनि गोचर का असर
कर्क राशि वालों को इस दौरान मानसिक तनाव ज्यादा हो सकता है। इस दौरान ओवरथिंकिंग करने से बचना होगा। शांत दिमाग से सोचेंगे तो ज्यादा सही होगा। अगर कोई नया वेंचर या कुछ भी नया काम शुरू करने की प्लानिंग है तो सब कुछ पहले से तैयार रखें और सोच-विचार सही तरीके से करें। वहीं अगर रिश्तों में कोई दिक्कत आ रही है तो खुलकर बात करना ही सही होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो चीजें और भी उलझ सकती हैं। यात्रा के दौरान सावधान रहें। खुद का ध्यान रखें।
वृश्चिक राशि पर शनि नक्षत्र परिवर्तन का असर
वृश्चिक राशि वालों को 20 अगस्त से अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखना है। आप जितना कमाते हैं उसी हिसाब से खर्च करें और उसी के हिसाब से बचत भी। दोनों चीजों में बैलेंस बनाकर चलना ही सही होगा। इस दौरान किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा ना करें। अगर पैसों से जुड़ा कोई मामला है तो सोच-समझकर ही फैसले लें। नौकरी-बिजनेस में शायद वैसा रिजल्ट जल्दी ना मिले जैसा आप सोच रहे हैं। ऐसे में आपको हड़बड़ी में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना है बल्कि धैर्य रखना है। किसी से भी फालतू की बहस ना करें। अगर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई दिक्कत बार-बार हो रही है तो नजरअंदाज ना करें।
आसान उपाय से मिलेगी राहत
1. शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें।
2. जरूरतमंद लोगों की मदद करने की कोशिश करें।
3. काले तिल और उड़द की दाल का दान जरूर करें।
4. किसी के साथ भी गलत व्यवहार करने से बचें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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