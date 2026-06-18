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मूलांक 8 अंक ज्योतिष 18 जून: आज शनि की वजह से अटकेंगे काम, पेमेंट में देरी और स्लो रिजल्ट बढ़ाएगा तनाव, पढ़ें सलाह

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Mulank 8 Ank Jyotish Today: आज 8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोगों की टेंशन बढ़ सकती है। इस टेंशन की वजह कोई और नहीं बल्कि शनि होंगे। जानिए आज का दिन मूलांक 8 वालों के लिए कैसा जाएगा?

मूलांक 8 अंक ज्योतिष 18 जून: आज शनि की वजह से अटकेंगे काम, पेमेंट में देरी और स्लो रिजल्ट बढ़ाएगा तनाव, पढ़ें सलाह

Aaj Ka Mulank 8 Rashifal: सुबह किसी ऑनलाइन पेमेंट के अटकने, देर से कन्फर्म होने या बार बार स्टेटस चेक करने जैसी छोटी बात भी मन को चिढ़ा सकती है। अंक 8 वालों के लिए यही दिन का संकेत है। अभी कई मामलों में आपको लग सकता है कि बात साफ है, फिर भी परिणाम देर से मिल रहे हैं। शनि का स्वभाव मेहनत और जिम्मेदारी देता है, लेकिन जवाब तुरंत नहीं देता। 18 जून 2026 का मूलांक 9 माहौल को थोड़ा तेज और तकरार वाला बना सकता है, जबकि भाग्यांक 7 भीतर से कहेगा कि हर बात का जवाब अभी देना जरूरी नहीं। ऐसे में अपने हक की बात रखें, पर हर मोर्चे पर टकराव न चुनें। कुछ चीजें समय से ही सुलझेंगी। आपका स्थिर रहना ही इस दिन की सबसे बड़ी ताकत बनेगा।

मूलांक 8 लवलाइफ

दिल में जमा बातों को दबाकर रखने से दूरी बढ़ सकती है, पर एक ही सांस में सब कह देने से भी खिंचाव बन सकता है। इसलिए शब्द कम और साफ रखें। पार्टनर से यह उम्मीद न करें कि वह बिना बताए आपका दबाव समझ लेगा। घर में भी अगर किसी बात पर मन खट्टा है तो ताना मारने के बजाय सीधी बात बेहतर रहेगी। शनि आपको रिश्तों में जिम्मेदार बनाता है। उसी गुण का उपयोग करें। नरम लहजे में अपनी सीमा बताना इस समय ज्यादा काम का रहेगा।

मूलांक 8 करियर राशिफल

कामकाज में आपकी मेहनत दिखेगी, लेकिन सराहना या फैसला उतनी जल्दी नहीं मिल सकता। इससे मन में खीझ आना स्वाभाविक है। फिर भी ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में अपनी बात बार बार साबित करने की जिद उलटी पड़ सकती है। मूलांक 9 की तेज ऊर्जा बहस बढ़ा सकती है, इसलिए तथ्य संभालकर रखें और काम को रिकॉर्ड में मजबूत करें। भाग्यांक 7 संकेत देता है कि चुप रहकर की गई तैयारी बाद में आपके पक्ष में जा सकती है। स्टूडेंट्स को भी यह लग सकता है कि मेहनत का असर तुरंत नहीं दिख रहा। ऐसे में रूटीन न तोड़ें। अंक 8 के लिए लंबी दौड़ का फायदा अक्सर देर से दिखता है।

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मूलांक 8 फाइनेंस राशिफल

पैसों के मामले में अटकी हुई रकम, धीमा रिस्पॉन्स या पेमेंट की देरी जैसी स्थिति बन सकती है। इसलिए केवल भरोसे पर न चलें। ऑनलाइन पेमेंट, ऑटो डेबिट, रसीद और बैंक मैसेज एक बार ध्यान से मिलान कर लें। शनि सिखाता है कि हिसाब साफ हो तो मन भी हल्का रहता है। किसी लेनदेन पर तुरंत बहस करने के बजाय पहले पूरा रिकॉर्ड देखना बेहतर रहेगा। छोटी लापरवाही बाद में फालतू चक्कर करवा सकती है।

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मूलांक 8 स्वास्थ्य राशिफल

अंदर की चिढ़ शरीर में जकड़न बनकर दिख सकती है, खासकर कंधों, पीठ या जबड़े के हिस्से में। काम के बीच दो तीन मिनट खड़े होकर शरीर ढीला करें। मुट्ठी कसकर खोलने का छोटा अभ्यास भी राहत दे सकता है। मन भारी हो तो अपनी नाराजगी कागज पर लिखें, हर किसी पर उतारें नहीं। इससे सोच साफ होगी और थकान भी कुछ कम लगेगी।

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शुभ अंक: 7

शुभ रंग: भूरा, काला, गहरा नीला

शुभ दिशा: पश्चिम

एलर्ट्स: अटके ऑनलाइन पेमेंट पर बिना जांच किसी पर आरोप न लगाएं। हक की बात कहते समय पुरानी शिकायतें न जोड़ें। काम का सबूत संभाले बिना बहस शुरू करना भारी पड़ सकता है।

आज की सलाह: प्रतिक्रिया रोककर रखें, सही समय पर बात ज्यादा असर करेगी।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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