साल 2027 में इन राशियों पर रहेगी शनि की विशेष दृष्टि, मेहनत का मिल सकता है फल
साल 2027 में शनि देव दो बार राशि परिवर्तन करेंगे। 3 जून को शनि मीन राशि से मेष में प्रवेश करेंगे और 20 अक्टूबर को वक्री अवस्था में दोबारा मीन राशि में लौट आएंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, वृषभ, कन्या और धनु राशि पर साल के ज्यादातर समय शनि की विशेष दृष्टि रहेगी।
साल 2027 में शनि देव की चाल कई राशियों के लिए अहम रहने वाली है। इस साल शनि दो बार राशि परिवर्तन करेंगे। जून में शनि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जाएंगे। इसके बाद अक्टूबर में वक्री होकर फिर मीन राशि में लौट आएंगे। शनि की चाल बदलने के साथ उनकी दृष्टि से प्रभावित राशियां भी बदलेंगी। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, वृषभ, कन्या और धनु राशि वालों पर साल के ज्यादातर समय शनि की विशेष दृष्टि रहेगी। इन राशियों के जातकों के लिए नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों में कुछ नए अवसर बन सकते हैं। शनि को कर्म और न्याय का कारक ग्रह माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में उनकी तीसरी, सातवीं और दसवीं दृष्टि का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। ऐसे में शनि की दृष्टि को केवल परेशानियों से जोड़कर नहीं देखा जाता। मेहनत और धैर्य के साथ काम करने वालों के लिए यह समय कई मामलों में अहम हो सकता है।
साल 2027 में शनि की विशेष दृष्टि आपकी राशि पर क्या असर डालेगी? क्या नौकरी में प्रमोशन, कारोबार में तरक्की या आर्थिक मामलों में राहत मिलेगी? शनि की तीसरी, सातवीं और दसवीं दृष्टि आपकी जन्मकुंडली में क्या संकेत दे रही है और किन मामलों में आपको सावधानी रखनी चाहिए? अपनी कुंडली के अनुसार ज्योतिषीय मार्गदर्शन पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान के पंडित जी से फ्री चैट करें।
2027 में कब होगा शनि का राशि परिवर्तन
शनि 3 जून 2027 को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 9 अगस्त को वक्री होंगे। 20 अक्टूबर 2027 को शनि वक्री अवस्था में ही दोबारा मीन राशि में आ जाएंगे। इस तरह जून से अक्टूबर तक शनि मेष राशि में रहेंगे। बाकी समय उनका गोचर मीन राशि में रहेगा।
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए साल 2027 कामकाज के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि इस राशि पर पड़ेगी। नौकरी करने वाले लोगों को अपनी मेहनत और काम की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबारियों को पुराने संपर्कों से फायदा होने की संभावना है। हालांकि, पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा।
कन्या राशि- कन्या राशि के जातकों के लिए शनि की सातवीं दृष्टि महत्वपूर्ण रहेगी। इस दौरान साझेदारी और नौकरी से जुड़े मामलों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कारोबार में किसी नए व्यक्ति के साथ काम शुरू करने का मौका मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। निजी रिश्तों में भी धैर्य रखना जरूरी होगा। छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद करने से बचें।
धनु राशि- धनु राशि वालों पर शनि की दसवीं दृष्टि रहेगी। यह दृष्टि कर्म और कार्यक्षेत्र से जुड़ी मानी जाती है। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाने वालों को आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। कारोबार में भी नई योजना पर काम शुरू हो सकता है। इस दौरान जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के बजाय पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना बेहतर होगा।
जून से अक्टूबर तक इन राशियों पर भी पड़ेगी शनि की दृष्टि
जब शनि मेष राशि में रहेंगे, तब मिथुन, तुला और मकर राशि पर उनकी विशेष दृष्टि पड़ेगी। मिथुन राशि पर तीसरी, तुला पर सातवीं और मकर राशि पर दसवीं दृष्टि रहेगी। इस दौरान इन राशियों के जातकों को कामकाज और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी।
शनि की दृष्टि का क्या होता है महत्व
वैदिक ज्योतिष में शनि की तीन विशेष दृष्टियां मानी गई हैं। इनमें तीसरी, सातवीं और दसवीं दृष्टि शामिल हैं। शनि जिस राशि में विराजमान होते हैं, वहां से इन तीन स्थानों पर उनकी नजर पड़ती है। शनि के राशि परिवर्तन के साथ ही उनकी दृष्टि से प्रभावित राशियों में भी बदलाव होता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि