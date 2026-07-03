शनि दोष से हैं परेशान? शनिदेव को खुश करने के लिए शनिवार को अपनाएं ये असरदार उपाय
शनि दोष, साढ़ेसाती या ढैय्या से परेशान हैं? शनिवार को शनिदेव को प्रसन्न करने के ये आसान और असरदार उपाय अपनाएं। पीपल दीपदान, छाया दान, हनुमान चालीसा पाठ और काले कुत्ते को रोटी खिलाने जैसे उपायों से शनि की कृपा प्राप्त करें और जीवन में सुख-समृद्धि पाएं।
हिंदू धर्म में शनि देव को न्याय और कर्मफल का देवता माना जाता है। वे अच्छे कर्मों का फल देते हैं और गलत काम करने वालों को दंड भी देते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव की साढ़ेसाती, ढैय्या या कोई अन्य दोष चल रहा है, तो जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में शनिवार के दिन कुछ आसान उपाय करने से शनि प्रसन्न होते हैं और दोष कम होता है। इन उपायों को नियमित करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और मानसिक शांति मिलती है।
शनि देव का महत्व और सही समझ
शनि देव केवल दंड देने वाले नहीं हैं, वे न्यायप्रिय भी हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है और दूसरों की मदद करता है, शनि देव उसे विशेष आशीर्वाद देते हैं। शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही हो, तो व्यक्ति को आर्थिक संकट, स्वास्थ्य समस्या या मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। लेकिन नियमित उपायों से इन कष्टों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है, इसलिए इस दिन किए गए उपाय जल्दी फल देते हैं।
पीपल के नीचे दीपदान
शनिवार की शाम सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें। पीपल के वृक्ष को शनि देव का प्रिय स्थान माना जाता है। दीपक जलाने के बाद पीपल की सात परिक्रमा जरूर करें। इस उपाय से शनि दोष शांत होता है और व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है।
छाया दान से दूर करें नकारात्मकता
शनि दोष दूर करने का एक बहुत शक्तिशाली उपाय है छाया दान। शनिवार को लोहे या मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल भरें और उसमें अपना चेहरा देखें। फिर इस तेल को किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें या शनि मंदिर में रख आएं। ऐसा करने से शरीर और मन की नकारात्मक ऊर्जा तेल के साथ बाहर निकल जाती है। इस उपाय को नियमित करने से शनि की कृपा प्राप्त होती है।
हनुमान जी की पूजा
शनि देव जब रावण की कैद में थे, तो उन्हें हनुमान जी ने ही मुक्त कराया था। उस दौरान शनि देव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि जो भी भक्त बजरंगबली की पूजा-अर्चना करेगा, उसे शनि देव कभी भी कष्ट नहीं देंगे। अगर आप शनि दोष से पीड़ित हैं, तो शनिवार के दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा करने से शनि की वक्र दृष्टि शांत होती है और मानसिक शांति मिलती है।
काले कुत्ते और कौवे की सेवा
शनि देव पशु-पक्षियों की सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं। शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल वाली रोटी खिलाएं। साथ ही कौवों को सात प्रकार के अनाज डालें। शनि देव बेजुबान प्राणियों की सेवा करने वाले पर अपनी दया बनाए रखते हैं। यह उपाय करने से आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कम होती हैं।
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जरूरतमंदों की मदद और सावधानियां
शनि देव उन लोगों से जल्दी प्रसन्न होते हैं, जो गरीबों और असहायों की मदद करते हैं। शनिवार को काले तिल, काली उड़द, कंबल, छाता या जूते का दान करें। साथ ही इस दिन लोहा, नमक, तेल और लकड़ी खरीदने से बचें। तामसिक भोजन और नकारात्मक बातों से दूर रहें।
इन उपायों को सच्चे मन से करने से शनि दोष दूर होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। शनिवार के दिन इन आसान उपायों को अपनाकर आप शनि देव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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