Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़shani dosh flower remedies that reduce sade sati dhaiya effects
शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या से छुटकारा दिलाएंगे ये फूल, जानिए उपाय और नियम

शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या से छुटकारा दिलाएंगे ये फूल, जानिए उपाय और नियम

संक्षेप:

ज्योतिष शास्त्र और पुराणों में बताया गया है कि कुछ विशेष फूलों की पूजा और अर्पण से शनिदेव का अशुभ प्रभाव कम होता है और साढ़ेसाती-ढैय्या का कष्ट जल्दी खत्म हो जाता है।

Jan 10, 2026 12:15 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या जीवन की सबसे कठिन अवधियां मानी जाती हैं। इन दौरान आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं, मानसिक तनाव, रिश्तों में कलह और करियर में रुकावटें आती हैं। ज्योतिष शास्त्र और पुराणों में बताया गया है कि कुछ विशेष फूलों की पूजा और अर्पण से शनिदेव का अशुभ प्रभाव कम होता है और साढ़ेसाती-ढैय्या का कष्ट जल्दी खत्म हो जाता है। ये फूल हैं - आक का फूल, गुड़हल का फूल, शमी का फूल और अपराजिता का फूल। इन फूलों से शनिवार को पूजा करने से शनि प्रसन्न होते हैं और बुरा प्रभाव कम हो जाता है। आइए जानते हैं इन फूलों से जुड़े उपाय और नियम।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आक का फूल

आक का फूल भगवान शिव और शनिदेव दोनों को अत्यंत प्रिय है। शनिवार को आक के फूल शनिदेव को चढ़ाने से साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव बहुत तेजी से कम होता है। उपाय: शनिवार की शाम शुद्ध होकर हनुमान मंदिर या शनि मंदिर में जाकर 7 या 11 आक के फूल चढ़ाएं। साथ में 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें। आक के फूल काले कपड़े में लपेटकर बहते पानी में प्रवाहित करें। यह उपाय करने से शनि की क्रूर दृष्टि शांत होती है, कर्ज और मुकदमे की बाधाएं दूर होती हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि आक के फूल से साढ़ेसाती का अंतिम चरण बहुत जल्दी खत्म हो जाता है।

गुड़हल (हिबिस्कस) का फूल

गुड़हल का लाल फूल शनिदेव को बहुत प्रिय है। शनिवार को गुड़हल के फूल चढ़ाने से शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव कम होता है। उपाय: शनिवार को सुबह स्नान के बाद घर के पूजा स्थल पर गुड़हल के 7 फूल रखकर शनि चालीसा का पाठ करें। फिर इन फूलों को शनिदेव की तस्वीर पर चढ़ाएं। इसके बाद 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें। यह उपाय स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और रिश्तों में सुधार लाता है। गुड़हल का फूल शनि की क्रोधाग्नि को शांत करता है और जीवन में स्थिरता लाता है।

शमी का फूल

शमी का फूल शनिदेव की पूजा में बहुत महत्वपूर्ण है। शमी वृक्ष को शनिदेव का प्रतीक माना जाता है। शनिवार को शमी के फूल चढ़ाने से शनि का अशुभ प्रभाव कम होता है। उपाय: शनिवार को शमी वृक्ष के नीचे जाकर शमी के फूल इकट्ठा करें। इन्हें शनिदेव की मूर्ति या तस्वीर पर चढ़ाएं। साथ में शनि मंत्र जपें और तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय कोर्ट-कचहरी, दुर्घटना और नौकरी की रुकावटों को दूर करता है। शमी का फूल शनि की साढ़ेसाती के अंतिम चरण में विशेष लाभ देता है।

अपराजिता का फूल

अपराजिता का फूल (क्लाइंबिंग शो पीस) शनि की पूजा में विजय और सफलता का प्रतीक है। शनिवार को अपराजिता के फूल चढ़ाने से शनि का प्रभाव कम होता है और जीवन में विजय मिलती है। उपाय: शनिवार को अपराजिता के नीले फूल इकट्ठा करके शनि मंदिर में चढ़ाएं। 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें और फूलों को बहते पानी में प्रवाहित करें। यह उपाय शनि की ढैय्या और साढ़ेसाती से छुटकारा दिलाता है। अपराजिता का फूल व्यक्ति को हर संकट में विजयी बनाता है।

इन चार फूलों से शनिवार को पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और साढ़ेसाती-ढैय्या का प्रभाव कम हो जाता है। नियमितता, श्रद्धा और सात्विकता रखें। फूल ताजे और साफ होने चाहिए। शनिदेव की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आएगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Shani Dev Shani Dhaiya Shani Sade Sati अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने