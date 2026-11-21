अगले 6 महीने तक 2 राशियों पर शनि की ढैया, मेष राशि में शनि गोचर से 2 राशियों की बदलेगी स्थिति
Shani Dhaiya, transit Saturn in Aries and Pisces : शनि के राशि गोचर से न केवल शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव रहता है बल्कि दो राशियों पर शनि की ढैया भी रहती है। इस साल शनि के मीन राशि में रहने से 2 राशियों पर शनि की ढैया चल रही है।
Shani Dhaiya, transit Saturn in Aries and Pisces : शनि की चाल बदलने में समय लगता है। शनि को सभी 12 राशियों का एक चक्कर लगाने में लगभग 30 साल का समय लगता है। इसलिए राशि बदलने के मामले में शनि अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे स्लो ग्रह माने जाते हैं। इस समय शनि गुरु की मीन राशि में बैठे हुए हैं, जो आने वाले साल में राशि बदलने जा रहे हैं। शनि के राशि गोचर से न केवल शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव रहता है बल्कि दो राशियों पर शनि की ढैया भी रहती है। इस साल शनि के मीन राशि में रहने से 2 राशियों पर शनि की ढैया चल रही है। शनि की ढैया का प्रभाव सभी कुछ महीनों तक और रहने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं किन राशियों पर शनि की ढैया का कैसा प्रभाव होगा और इस दौरान क्या करना चाहिए-
अगले 6 महीने तक 2 राशियों पर शनि की ढैया, मेष राशि में शनि गोचर से 2 राशियों की बदलेगी स्थिति
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शनि के मीन राशि में विराजने पर सिंह राशि और धनु राशि पर शनि की ढैय्या का प्रभाव होगा। शनि की ढैया का प्रभाव इन राशियों पर तब तक रहेगा जब तक शनि मेष राशि में एंटर नहीं करते।
सिंह और धनु राशि पर कब तक रहेगी शनि की ढैया?
हिंदू पंचांग के अनुसार, शनि का मीन राशि में गोचर 3 जून, 2027 की सुबह तक होगा। इसके बाद मेष राशि में जाएंगे। इसलिए सिंह और धनु राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव 3 जून की सुबह तक रहेगा।
मेष राशि में शनि के गोचर से किन राशियों पर शनि की ढैया रहेगी और किन पर से हटेगी?
शनि के मेष राशि में गोचर करने से सिंह और धनु राशि पर से शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। इस गोचर से 2 राशियों पर शनि की ढैया शुरू होगी और वो 2 राशियां हैं कन्या और मकर राशि।
शनि की ढैया में क्या करना चाहिए?
- शनि की ढैया में किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए या उसकी सहायता करनी चाहिए।
- शनिवार को काले तिल का दान करें।
- मेहनत से पीछे न हटें।
- ॐ शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें।
- शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें।
- लाइफ में डिसप्लिन बनाएं रखें।
- शनिवार के दिन काले उड़द की दाल और सरसों का तेल दान करें।
- शनि की ढैया का प्रकोप कम करने के लिए सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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