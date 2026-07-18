Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सिंह और धनु राशि वालों पर चल रही है शनि की ढैय्या, जानें कब होगा इसका अंत

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे सिंह और धनु राशि के जातकों पर शनि की ढैय्या चल रही है। इस दौरान मेहनत, धैर्य और अनुशासन बनाए रखना जरूरी माना जाता है। जानें इन दोनों राशियों पर शनि की ढैय्या कब तक रहेगी, राहत कब मिलेगी और ज्योतिष में शनि की ढैय्या का क्या महत्व है।

सिंह और धनु राशि वालों पर चल रही है शनि की ढैय्या, जानें कब होगा इसका अंत

Shani Dhaiya 2026: शनि को न्याय का देवता कहा जाता है। ज्योतिष में जब शनि किसी राशि से चौथे या आठवें भाव में गोचर करते हैं तो उस राशि पर शनि की ढैय्या शुरू हो जाती है। इसका समय करीब ढाई साल का होता है। इस दौरान कुछ लोगों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर काम में नुकसान ही होगा। अगर मेहनत और धैर्य बनाए रखें तो अच्छे नतीजे भी मिल सकते हैं। इस समय शनि मीन राशि में हैं। ऐसे में सिंह और धनु राशि के जातकों पर शनि की ढैय्या चल रही है।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों पर शनि की ढैय्या 29 मार्च 2025 से शुरू हुई थी। इस दौरान नौकरी और कारोबार में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। किसी काम में जल्दबाजी करने से बचें। पैसों के मामले में सोच-समझकर फैसला लेना बेहतर रहेगा। परिवार के साथ तालमेल बनाकर रखें और बेवजह के विवाद से दूर रहें।

कब मिलेगी राहत?

जब शनि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जाएंगे, तब सिंह राशि वालों की ढैय्या खत्म हो जाएगी। मौजूदा ग्रह स्थिति के अनुसार यह समय जून 2027 के आसपास माना जा रहा है।

धनु राशि

धनु राशि वालों पर भी शनि की ढैय्या चल रही है। इस दौरान मेहनत का दबाव बढ़ सकता है। काम में लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए हर फैसला सोच-समझकर लें। खर्चों पर नजर रखें और किसी भी तरह के जोखिम से बचें। धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो धीरे-धीरे स्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी।

कब मिलेगी राहत?

धनु राशि वालों को भी शनि के मीन राशि से निकलने के बाद राहत मिलेगी। यानी मौजूदा स्थिति के हिसाब से जून 2027 में ढैय्या समाप्त होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:अगले 20 दिन इन राशियों के लिए रह सकते हैं खास, राजा के समान बितेगा जीवन

शनि की ढैय्या क्या होती है?

ज्योतिष के अनुसार जब शनि जन्म राशि से चौथे या आठवें भाव में आते हैं तो इसे शनि की ढैय्या कहा जाता है। इसका असर करीब ढाई साल तक रहता है। इस दौरान व्यक्ति को मेहनत, अनुशासन और धैर्य की परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है। हालांकि हर व्यक्ति पर इसका असर उसकी जन्म कुंडली के अनुसार अलग-अलग होता है।

ये भी पढ़ें:शनि की वक्री चाल से साढ़ेसाती का बदलेगा चरण, जानें कुंभ, मीन और मेष का हाल

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:1 अगस्त से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, सूर्य के समान चमकेगा भाग्य
Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
Shani Dev Shani Dhaiya Shani Sade Sati अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने