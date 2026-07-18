सिंह और धनु राशि वालों पर चल रही है शनि की ढैय्या, जानें कब होगा इसका अंत
शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे सिंह और धनु राशि के जातकों पर शनि की ढैय्या चल रही है। इस दौरान मेहनत, धैर्य और अनुशासन बनाए रखना जरूरी माना जाता है। जानें इन दोनों राशियों पर शनि की ढैय्या कब तक रहेगी, राहत कब मिलेगी और ज्योतिष में शनि की ढैय्या का क्या महत्व है।
Shani Dhaiya 2026: शनि को न्याय का देवता कहा जाता है। ज्योतिष में जब शनि किसी राशि से चौथे या आठवें भाव में गोचर करते हैं तो उस राशि पर शनि की ढैय्या शुरू हो जाती है। इसका समय करीब ढाई साल का होता है। इस दौरान कुछ लोगों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर काम में नुकसान ही होगा। अगर मेहनत और धैर्य बनाए रखें तो अच्छे नतीजे भी मिल सकते हैं। इस समय शनि मीन राशि में हैं। ऐसे में सिंह और धनु राशि के जातकों पर शनि की ढैय्या चल रही है।
सिंह राशि
सिंह राशि वालों पर शनि की ढैय्या 29 मार्च 2025 से शुरू हुई थी। इस दौरान नौकरी और कारोबार में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। किसी काम में जल्दबाजी करने से बचें। पैसों के मामले में सोच-समझकर फैसला लेना बेहतर रहेगा। परिवार के साथ तालमेल बनाकर रखें और बेवजह के विवाद से दूर रहें।
कब मिलेगी राहत?
जब शनि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जाएंगे, तब सिंह राशि वालों की ढैय्या खत्म हो जाएगी। मौजूदा ग्रह स्थिति के अनुसार यह समय जून 2027 के आसपास माना जा रहा है।
धनु राशि
धनु राशि वालों पर भी शनि की ढैय्या चल रही है। इस दौरान मेहनत का दबाव बढ़ सकता है। काम में लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए हर फैसला सोच-समझकर लें। खर्चों पर नजर रखें और किसी भी तरह के जोखिम से बचें। धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो धीरे-धीरे स्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी।
कब मिलेगी राहत?
धनु राशि वालों को भी शनि के मीन राशि से निकलने के बाद राहत मिलेगी। यानी मौजूदा स्थिति के हिसाब से जून 2027 में ढैय्या समाप्त होने की संभावना है।
शनि की ढैय्या क्या होती है?
ज्योतिष के अनुसार जब शनि जन्म राशि से चौथे या आठवें भाव में आते हैं तो इसे शनि की ढैय्या कहा जाता है। इसका असर करीब ढाई साल तक रहता है। इस दौरान व्यक्ति को मेहनत, अनुशासन और धैर्य की परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है। हालांकि हर व्यक्ति पर इसका असर उसकी जन्म कुंडली के अनुसार अलग-अलग होता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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