Shani Dhaiya 2026: सिंह और धनु राशि वाले रहें सावधान, अगले कुछ महीनों में इन बातों का रखें ध्यान
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शनि की ढैया के दौरान सिंह और धनु राशि के जातकों को अगले कुछ महीनों तक अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। परिवार, नौकरी, सेहत और संपत्ति से जुड़े मामलों में सोच-समझकर फैसले लेना बेहतर माना गया है। जानें इन दोनों राशियों के लिए किन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है।
Shani Dhaiya 2026: शनि की ढैया को ज्योतिष में ऐसा समय माना जाता है, जब इंसान को हर कदम सोच-समझकर उठाना चाहिए। इस दौरान कई लोगों के काम बनते हैं तो कई लोगों को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, इस समय सिंह और धनु राशि के लोगों को आने वाले कुछ महीनों तक थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है। उनका कहना है कि इन दोनों राशियों के लोगों को परिवार, नौकरी और सेहत से जुड़े मामलों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
सिंह राशि वालों को किन बातों का रखना होगा ध्यान?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि सिंह राशि वालों के लिए आने वाला समय थोड़ा सावधानी से बिताने वाला है। सबसे पहले दांपत्य जीवन पर ध्यान देने की जरूरत है। पति-पत्नी के बीच छोटी-छोटी बातों पर बहस हो सकती है। अगर समय रहते बात संभाल ली जाए तो रिश्ते में कड़वाहट आने से बचा जा सकता है।
सेहत की बात करें तो पेट के निचले हिस्से से जुड़ी परेशानी होने के संकेत मिल रहे हैं। अगर पहले से कोई दिक्कत है तो उसे नजरअंदाज न करें। समय पर जांच और इलाज कराना बेहतर रहेगा।
नौकरी करने वालों के लिए भी समय बहुत आसान नहीं दिख रहा है। ऑफिस में काम का दबाव बढ़ सकता है। कुछ लोगों का अधिकारियों से मतभेद भी हो सकता है। इसलिए किसी भी बात पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के मुताबिक आने वाले समय में सिंह राशि वालों की निजी जिंदगी, नौकरी और सेहत तीनों पर असर पड़ सकता है। इसलिए हर फैसला सोच-समझकर लेना ही ठीक रहेगा।
धनु राशि वालों के लिए क्या हैं संकेत?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, धनु राशि वालों को घर-परिवार के मामलों में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। परिवार के लोगों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। अगर गुस्से में फैसला लिया गया तो बात और बिगड़ सकती है।
अगर आप जमीन, मकान या वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना बेहतर हो सकता है। उनके अनुसार, इस समय ऐसे कामों में रुकावट आने के संकेत हैं। जिन लोगों का पहले से जमीन या मकान से जुड़ा कोई मामला चल रहा है, उन्हें भी सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ लोगों को कानूनी मामलों का सामना भी करना पड़ सकता है।
घर का माहौल भी थोड़ा तनाव वाला रह सकता है। ऐसे में परिवार के लोगों के साथ बैठकर बात करना और विवाद को बढ़ने से रोकना जरूरी होगा। छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचें।
क्या करें?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि सिंह और धनु राशि के लोगों को आने वाले कुछ महीनों तक धैर्य से काम लेना चाहिए। परिवार में तालमेल बनाए रखें, नौकरी में बेवजह विवाद से बचें और सेहत को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। साथ ही जमीन, मकान या किसी बड़े निवेश का फैसला सोच-समझकर करें। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, संयम और समझदारी से काम लेने पर मुश्किल समय भी आसानी से निकल सकता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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