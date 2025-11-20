Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़shani dhaiya 2026 in sagittarius horoscope dhanu rashifal in hindi know shani effect
शनि की ढैय्या साल 2026 में रहेगी धनु राशि पर, जानें कैसा रहेगा धनु राशि का यह साल

शनि की ढैय्या साल 2026 में रहेगी धनु राशि पर, जानें कैसा रहेगा धनु राशि का यह साल

संक्षेप: shani dhaiya 2026 in sagittarius: धनु राशि पर शनि की ढैय्या साल 2025 से शुरू हो गई है। साल 2026 धनु राशि वालों के मिलाजला रहेगा। लेकिन आपके लिए जरूरी है कि पूरे साल आप आगे बढ़ने के बारे में सोचें, इसके साथ आपको पूरी सावधानी भी बरतनी होगी।

Thu, 20 Nov 2025 11:38 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

धनु राशि पर शनि की ढैय्या साल 2025 से शुरू हो गई है। साल 2026 धनु राशि वालों के मिलाजला रहेगा। लेकिन आपके लिए जरूरी है कि पूरे साल आप आगे बढ़ने के बारे में सोचें, इसके साथ आपको पूरी सावधानी भी बरतनी होगी। धनु राशि वालों पर शनि की ढैय्या है तो आपको शनि के बारे में भी जान लेना चाहिए। 2026 में शनि आपकी राशि में चौथे भाव में रहेंगे। यह पर्सनल लाइफ और घर के लिए चैलेजिंग हो सकता है। इस समय आपको अपने करीबी रिश्तों जैसे पत्नी, पति, मां, पिता आदि को लेकर सावधान रहें, इनसे दूर ना जाएं। प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। शनि की ढैय्या ढ़ाई साल के लिए होती है। शनि की ढैय्या के दौरान शनि आपकी राशि में गोचर करते हुए चौथी या आठवीं राशि पर स्थित होते हैं। इस राशि पर शनि की ढैय्या पूरा साल चलेगी और 2027 में जाकर खत्म होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

धनु राशि वाले निवेश पर अभी ध्यान ना दें
आपको बता दें कि अगर शनि की ढैय्या होती है, तो आपका मनोबल थोड़ा टूटता है, आर्थिक तौर पर आपके काम लेट होते हैं, जिसके कारण आपको नुकसान उठाना होता है। हेल्थ में भी दिक्कतें आ सकती है, कोई बीमारी अचानक से परेशान करने लगेगी। साल 2026 में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी और बहुत खराब नहीं कही जा सकती है। यह औसत रहेगी। कोई बड़ा प्रॉफिट का सोच रहे हैं, या कुछ बड़ी खरीददारी की सोच रहे हैं, तो अभी फिलहाल इसे आगे के लिएटाल दें। अभी शनि की ढैय्या की स्थिति में बड़े निवेश से जुड़े फैसले ना लें । ऐसे स्टूडेंट्स को कठिन मेहनत करनी होगी, तभी अपना रास्ता बना सकेंगे। शादीशदा लाइफ ठीक रहेगी, लेकिन पर्सनल लाइफ में माता से विवाद आदि हो सकता है। हेल्थ के बारे में बात करें तो फिलहाल इस पर निगरानी रखें, नसो, हड्डियों से जुड़ी दिक्कत आपको हो सकती है।

ये भी पढ़ें:शनि वक्री और इस वीक बुध मार्गी,जानें शनि साढ़ेसाती वाली राशियों पर क्या होगा असर
ये भी पढ़ें:2026 में सिंह राशि पर रहेगी शनि की ढ़ैय्या, जानें साल 2026 में कैसा रहेगा हाल

धन राशि वालों को करने चाहिए ये उपाय

शनि देव से राहत पाने के लिए कर्मफल दाता शनि देव से जुड़ी चीजों , काले कपड़े, तेल आदि का दान करना चाहिए। कठिन मेहनत करने वाले और अनुशासन रखने वाले से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखें। अपनी लाइफ में कोई ऐसा काम ना करें, जिससे आपको दिक्कत हो। ईमानदारी से काम करें और दूसरों की मदद करें। शनि मंत्र का जाप - "ॐ शं शनैश्चराय नमः की माला से जाप करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Shani Dhaiya Shani Sade Sati And Dhaiya Period sagittarius
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने