शनि की ढैय्या साल 2026 में रहेगी धनु राशि पर, जानें कैसा रहेगा धनु राशि का यह साल

धनु राशि पर शनि की ढैय्या साल 2025 से शुरू हो गई है। साल 2026 धनु राशि वालों के मिलाजला रहेगा। लेकिन आपके लिए जरूरी है कि पूरे साल आप आगे बढ़ने के बारे में सोचें, इसके साथ आपको पूरी सावधानी भी बरतनी होगी। धनु राशि वालों पर शनि की ढैय्या है तो आपको शनि के बारे में भी जान लेना चाहिए। 2026 में शनि आपकी राशि में चौथे भाव में रहेंगे। यह पर्सनल लाइफ और घर के लिए चैलेजिंग हो सकता है। इस समय आपको अपने करीबी रिश्तों जैसे पत्नी, पति, मां, पिता आदि को लेकर सावधान रहें, इनसे दूर ना जाएं। प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। शनि की ढैय्या ढ़ाई साल के लिए होती है। शनि की ढैय्या के दौरान शनि आपकी राशि में गोचर करते हुए चौथी या आठवीं राशि पर स्थित होते हैं। इस राशि पर शनि की ढैय्या पूरा साल चलेगी और 2027 में जाकर खत्म होगी।

धनु राशि वाले निवेश पर अभी ध्यान ना दें

आपको बता दें कि अगर शनि की ढैय्या होती है, तो आपका मनोबल थोड़ा टूटता है, आर्थिक तौर पर आपके काम लेट होते हैं, जिसके कारण आपको नुकसान उठाना होता है। हेल्थ में भी दिक्कतें आ सकती है, कोई बीमारी अचानक से परेशान करने लगेगी। साल 2026 में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी और बहुत खराब नहीं कही जा सकती है। यह औसत रहेगी। कोई बड़ा प्रॉफिट का सोच रहे हैं, या कुछ बड़ी खरीददारी की सोच रहे हैं, तो अभी फिलहाल इसे आगे के लिएटाल दें। अभी शनि की ढैय्या की स्थिति में बड़े निवेश से जुड़े फैसले ना लें । ऐसे स्टूडेंट्स को कठिन मेहनत करनी होगी, तभी अपना रास्ता बना सकेंगे। शादीशदा लाइफ ठीक रहेगी, लेकिन पर्सनल लाइफ में माता से विवाद आदि हो सकता है। हेल्थ के बारे में बात करें तो फिलहाल इस पर निगरानी रखें, नसो, हड्डियों से जुड़ी दिक्कत आपको हो सकती है।

धन राशि वालों को करने चाहिए ये उपाय शनि देव से राहत पाने के लिए कर्मफल दाता शनि देव से जुड़ी चीजों , काले कपड़े, तेल आदि का दान करना चाहिए। कठिन मेहनत करने वाले और अनुशासन रखने वाले से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखें। अपनी लाइफ में कोई ऐसा काम ना करें, जिससे आपको दिक्कत हो। ईमानदारी से काम करें और दूसरों की मदद करें। शनि मंत्र का जाप - "ॐ शं शनैश्चराय नमः की माला से जाप करें।