2026 के अंत तक इन राशियों पर मेहरबान रहेंगे शनिदेव, देखें क्या आप भी हैं इस लिस्ट में शामिल
ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को कर्मफल देने वाला ग्रह माना जाता है। साल 2026 के अंत तक शनि की चाल कई राशियों के लिए बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। खास बात यह है कि कुछ राशियों को इस दौरान करियर, पैसा और किस्मत तीनों का साथ मिलता दिख रहा है।
ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को कर्मफल देने वाला ग्रह माना जाता है। साल 2026 के अंत तक शनि की चाल कई राशियों के लिए बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। खास बात यह है कि कुछ राशियों को इस दौरान करियर, पैसा और किस्मत तीनों का साथ मिलता दिख रहा है। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं और मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिल सकता है।
शनि रंक को भी बना देते हैं राजा
शनि सिर्फ अशुभ फल ही नहीं देते हैं। शनि शुभ फल भी देते हैं। शनि के शुभ होने पर व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। शनि रंक को राजा भी बना सकते हैं।
आइए जानते हैं, शनि 2026 के अंत तक किन राशियों पर शनि रहेंगे मेहरबान
वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए 2026 राहत और तरक्की वाला साल साबित हो सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है। जिन लोगों का पैसा कहीं अटका हुआ है, उन्हें फायदा मिलने के योग बन रहे हैं। बिजनेस में भी अच्छे मौके मिल सकते हैं। घर-परिवार का माहौल पहले से बेहतर रहेगा।
तुला राशि
तुला राशि वालों पर शनि देव की खास कृपा रहने की संभावना है। इस राशि के लोगों को मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। नौकरी बदलने का सोच रहे लोगों को नई शुरुआत का मौका मिल सकता है। व्यापार में फायदा होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। कई लोगों को विदेश से जुड़े कामों में भी सफलता मिल सकती है।
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए 2026 नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जो लोग लंबे समय से नई नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। बिजनेस में नए लोगों से जुड़ाव फायदा देगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ने के भी संकेत हैं।
धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए यह समय काफी अच्छा माना जा रहा है। कारोबार में बड़ा लाभ हो सकता है। नई डील या नया काम शुरू करने का मौका मिल सकता है। परिवार का साथ मिलेगा और पुराने तनाव कम हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है।
ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार शनि देव मेहनती लोगों का साथ देते हैं। ऐसे में 2026 के अंत तक जिन राशियों पर शनि की कृपा रहेगी, उन्हें करियर और पैसों के मामले में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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