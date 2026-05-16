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2026 के अंत तक इन राशियों पर मेहरबान रहेंगे शनिदेव, देखें क्या आप भी हैं इस लिस्ट में शामिल

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
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ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को कर्मफल देने वाला ग्रह माना जाता है। साल 2026 के अंत तक शनि की चाल कई राशियों के लिए बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। खास बात यह है कि कुछ राशियों को इस दौरान करियर, पैसा और किस्मत तीनों का साथ मिलता दिख रहा है।

2026 के अंत तक इन राशियों पर मेहरबान रहेंगे शनिदेव, देखें क्या आप भी हैं इस लिस्ट में शामिल

ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को कर्मफल देने वाला ग्रह माना जाता है। साल 2026 के अंत तक शनि की चाल कई राशियों के लिए बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। खास बात यह है कि कुछ राशियों को इस दौरान करियर, पैसा और किस्मत तीनों का साथ मिलता दिख रहा है। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं और मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिल सकता है।

शनि रंक को भी बना देते हैं राजा

शनि सिर्फ अशुभ फल ही नहीं देते हैं। शनि शुभ फल भी देते हैं। शनि के शुभ होने पर व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। शनि रंक को राजा भी बना सकते हैं।

आइए जानते हैं, शनि 2026 के अंत तक किन राशियों पर शनि रहेंगे मेहरबान

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए 2026 राहत और तरक्की वाला साल साबित हो सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है। जिन लोगों का पैसा कहीं अटका हुआ है, उन्हें फायदा मिलने के योग बन रहे हैं। बिजनेस में भी अच्छे मौके मिल सकते हैं। घर-परिवार का माहौल पहले से बेहतर रहेगा।

तुला राशि

तुला राशि वालों पर शनि देव की खास कृपा रहने की संभावना है। इस राशि के लोगों को मेहनत का पूरा फल मिल सकता है। नौकरी बदलने का सोच रहे लोगों को नई शुरुआत का मौका मिल सकता है। व्यापार में फायदा होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। कई लोगों को विदेश से जुड़े कामों में भी सफलता मिल सकती है।

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए 2026 नई उम्मीदें लेकर आ सकता है। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जो लोग लंबे समय से नई नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। बिजनेस में नए लोगों से जुड़ाव फायदा देगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ने के भी संकेत हैं।

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धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए यह समय काफी अच्छा माना जा रहा है। कारोबार में बड़ा लाभ हो सकता है। नई डील या नया काम शुरू करने का मौका मिल सकता है। परिवार का साथ मिलेगा और पुराने तनाव कम हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है।

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ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार शनि देव मेहनती लोगों का साथ देते हैं। ऐसे में 2026 के अंत तक जिन राशियों पर शनि की कृपा रहेगी, उन्हें करियर और पैसों के मामले में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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