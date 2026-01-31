घर पर क्यों नहीं रखी जाती है शनिदेव की मूर्ति? जान लें पूजा करने का सबसे आसान तरीका

संक्षेप: शनिवार का दिन भगवान शनिदेव के नाम होता है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम उनकी मूर्ति को घर में क्यों नहीं रखते हैं? साथ ही जानें कि बिना मूर्ति के घर में उनकी पूजा कैसे की जाती है?

हिंदू धर्म में आज यानी शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित होता है। इस खास दिन पर शनिवदेव की पूजा की जाती है। आम तौर पर कई लोग शनि का नाम सुनते ही डरने लगते हैं। लोगों को लगता है कि शनिदेव हमेशा गलत ही करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उन्हें न्याय के देवता के रूप में देखा जाता है। शनिदेव हमेशा सभी को कर्मों के आधार पर ही फल देते हैं। अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसे हमेशा अच्छा ही मिलेगा। वहीं जिसके कर्म बुरे हैं उसे शनिदेव दंड करते हैं। अब ऐसे में सवाल आता है कि शनिदेव की मूर्ति को घर में क्यों नहीं रखा जाता है? नीचे जानें कि ऐसा क्यों होता है और साथ ही जानें कि शनिवार के दिन घर पर उनकी पूजा कैसे की जाए?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

घर में क्यों नहीं रखते हैं शनिदेव की मूर्ति किसी भी घर में आपने शनिदेव की मूर्ति को नहीं देखा होगा। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि एक बार शनिदेव को ये श्राप मिला था कि वो अगर किसी को भी देखेंगे तो उसका बुरा ही होगा। इसी वजह से घर में बाकी देवी-देवताओं के साथ शनिदेव की मूर्ति या फिर तस्वीर नहीं रखी जाती है। अगर आप मंदिर जाकर भी शनिदेव की पूजा करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उनकी मूर्ति के ठीक सामने नहीं खड़ा होना है। अपनी मनोकामनाएं को कहते वक्त भी उनकी आंखों में नहीं बल्कि पैरों की ओर देखना चाहिए।

घर पर ऐसे करें शनिदेव की पूजा वैसे तो शनिदेव के मंदिर जाना ही सही रहता है। वहीं अगर आप घर में ही शनिदेव की पूजा करना चाहते हैं तो भगवान हनुमान की तस्वीर के सामने ही उनका स्मरण कर सकते हैं। शनिवार का संबंध भगवान हनुमान के साथ भी है। ऐसे में आप उनकी तस्वीर के सामने ही शनिदेव को याद कर सकते हैं। पूजा घर में सरसों के तेल जलाएं। साथ ही काला तिल औक काले उदड़ की दाल को अर्पित करें। इन चीजों के साथ काले रंग के वस्त्र को मंदिर में ले जाकर दान कर दें। मान्यता है कि अगर सच्चे मन से ये पूजा की जाए तो भगवान शनिदेव अपनी कृपा बरसाते हैं। आप चाहे तो इस दिन शनिदेव के मंदिर में नजर भी उतरवा सकते हैं। नजर दोष हटाने के लिए शनिवार का दिन सबसे अच्छा माना जाता है।