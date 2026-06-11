शनि देव की इन 3 राशियों पर मानी जाती है खास कृपा, मेहनत का मिलता है पूरा फल
वैदिक ज्योतिष में शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है। कहा जाता है कि शनि इंसान को उसके अच्छे और बुरे कामों के हिसाब से फल देते हैं। इसलिए लोग शनि को कर्मों का हिसाब रखने वाला ग्रह भी मानते हैं। ज्योतिष के अनुसार कुछ राशियों पर शनि देव की खास कृपा रहती है।
वैदिक ज्योतिष में शनि देव को कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना गया है। मान्यता है कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यही वजह है कि उन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ राशियां ऐसी हैं, जिन पर शनि देव की विशेष कृपा बनी रहती है। इनमें मकर, कुंभ और तुला राशि का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है।
मकर राशि पर रहती है शनि की विशेष कृपा
मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं। इसलिए इस राशि का सीधा संबंध शनि से माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार मकर राशि के जातक मेहनती, अनुशासित और अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर होते हैं। ये लोग धीरे-धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं।
मान्यता है कि शनि देव की कृपा से मकर राशि के लोगों को मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। ये लोग अपने दम पर सफलता हासिल करने की क्षमता रखते हैं। धन, संपत्ति और समाज में मान-सम्मान मिलने के भी योग बनते हैं। हालांकि शनि को धीमी गति से फल देने वाला ग्रह माना जाता है, लेकिन वे मेहनत करने वालों को निराश नहीं करते।
कुंभ राशि के स्वामी भी हैं शनि देव
कुंभ राशि का स्वामित्व भी शनि देव के पास है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस राशि के लोग ईमानदार, धैर्यवान और शांत स्वभाव के होते हैं। ये लोग अपने सिद्धांतों पर चलना पसंद करते हैं और दूसरों की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं।
कहा जाता है कि शनि की कृपा से कुंभ राशि के जातकों को जीवन में स्थिरता मिल सकती है। आर्थिक मामलों में भी इन्हें धीरे-धीरे मजबूती मिलने लगती है। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी बड़ी विशेषता मानी जाती है। यही गुण इन्हें जीवन की चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है।
तुला राशि में उच्च के होते हैं शनि
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुला राशि में शनि उच्च के माने जाते हैं। इसी कारण तुला राशि को भी शनि की प्रिय राशियों में गिना जाता है। तुला राशि के लोग संतुलित सोच रखने वाले और न्यायप्रिय माने जाते हैं।
मान्यता है कि जब शनि शुभ स्थिति में होते हैं तो तुला राशि के लोगों को करियर, कारोबार और सामाजिक जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ये लोग हर काम को सोच-समझकर करने की कोशिश करते हैं और संतुलन बनाए रखना पसंद करते हैं।
कर्म के आधार पर मिलता है फल
ज्योतिष में शनि देव को कर्मफल दाता कहा गया है। मान्यता है कि वे किसी भी व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए केवल राशि पर निर्भर रहने के बजाय अच्छे कर्म करना भी जरूरी माना गया है। मकर, कुंभ और तुला राशि को शनि से जुड़ी विशेष स्थिति जरूर प्राप्त है, लेकिन सफलता और सम्मान पाने के लिए मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन का भी बड़ा महत्व माना गया है।
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लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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