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शनि देव की इन 3 राशियों पर मानी जाती है खास कृपा, मेहनत का मिलता है पूरा फल

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वैदिक ज्योतिष में शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है। कहा जाता है कि शनि इंसान को उसके अच्छे और बुरे कामों के हिसाब से फल देते हैं। इसलिए लोग शनि को कर्मों का हिसाब रखने वाला ग्रह भी मानते हैं। ज्योतिष के अनुसार कुछ राशियों पर शनि देव की खास कृपा रहती है।

शनि देव की इन 3 राशियों पर मानी जाती है खास कृपा, मेहनत का मिलता है पूरा फल

वैदिक ज्योतिष में शनि देव को कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना गया है। मान्यता है कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यही वजह है कि उन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ राशियां ऐसी हैं, जिन पर शनि देव की विशेष कृपा बनी रहती है। इनमें मकर, कुंभ और तुला राशि का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है।

मकर राशि पर रहती है शनि की विशेष कृपा

मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं। इसलिए इस राशि का सीधा संबंध शनि से माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार मकर राशि के जातक मेहनती, अनुशासित और अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर होते हैं। ये लोग धीरे-धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं।

मान्यता है कि शनि देव की कृपा से मकर राशि के लोगों को मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। ये लोग अपने दम पर सफलता हासिल करने की क्षमता रखते हैं। धन, संपत्ति और समाज में मान-सम्मान मिलने के भी योग बनते हैं। हालांकि शनि को धीमी गति से फल देने वाला ग्रह माना जाता है, लेकिन वे मेहनत करने वालों को निराश नहीं करते।

कुंभ राशि के स्वामी भी हैं शनि देव

कुंभ राशि का स्वामित्व भी शनि देव के पास है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस राशि के लोग ईमानदार, धैर्यवान और शांत स्वभाव के होते हैं। ये लोग अपने सिद्धांतों पर चलना पसंद करते हैं और दूसरों की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं।

कहा जाता है कि शनि की कृपा से कुंभ राशि के जातकों को जीवन में स्थिरता मिल सकती है। आर्थिक मामलों में भी इन्हें धीरे-धीरे मजबूती मिलने लगती है। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी बड़ी विशेषता मानी जाती है। यही गुण इन्हें जीवन की चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है।

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तुला राशि में उच्च के होते हैं शनि

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुला राशि में शनि उच्च के माने जाते हैं। इसी कारण तुला राशि को भी शनि की प्रिय राशियों में गिना जाता है। तुला राशि के लोग संतुलित सोच रखने वाले और न्यायप्रिय माने जाते हैं।

मान्यता है कि जब शनि शुभ स्थिति में होते हैं तो तुला राशि के लोगों को करियर, कारोबार और सामाजिक जीवन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ये लोग हर काम को सोच-समझकर करने की कोशिश करते हैं और संतुलन बनाए रखना पसंद करते हैं।

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कर्म के आधार पर मिलता है फल

ज्योतिष में शनि देव को कर्मफल दाता कहा गया है। मान्यता है कि वे किसी भी व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए केवल राशि पर निर्भर रहने के बजाय अच्छे कर्म करना भी जरूरी माना गया है। मकर, कुंभ और तुला राशि को शनि से जुड़ी विशेष स्थिति जरूर प्राप्त है, लेकिन सफलता और सम्मान पाने के लिए मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन का भी बड़ा महत्व माना गया है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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