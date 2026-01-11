Hindustan Hindi News
शनिदेव इन लोगों को देते हैं कष्ट, इन पर रहते हैं हमेशा मेहरबान

Jan 11, 2026 01:13 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
Shani Dev: ज्योतिषशास्त्र में शनिदेव को विशेष स्थान प्राप्त है। शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता माना गया है। कई लोग मानते हैं, शनिदेव सिर्फ अशुभ फल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि शनिदेव सिर्फ अशुभ फल देते हैं। शनिदेव शुभ फल भी देते हैं। शनि के शुभ होने पर व्यक्ति का जीवन राजा के समान हो जाता है। धार्मिक मान्यता है कि शनि न तो बिना वजह दंड देते हैं और न ही बिना कारण कृपा करते हैं। शनि का प्रभाव व्यक्ति के कर्म, व्यवहार और अनुशासन पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है, उसके लिए शनि सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं।

इन लोगों को देते हैं शनिदेव कष्ट- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जो लोग मेहनत से बचते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं या गलत तरीकों से लाभ कमाने की कोशिश करते हैं, उन पर शनि की सख्ती देखने को मिलती है। झूठ, धोखा, अहंकार, आलस्य और दूसरों का हक मारने वालों को शनि सबक सिखाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में बार-बार रुकावटें, देरी, आर्थिक दबाव और मानसिक तनाव आ सकता है। इसके अलावा जो लोग अपने माता-पिता, बुजुर्गों या कमजोर वर्ग का अपमान करते हैं, उनके लिए भी शनि का समय कठिन हो सकता है। शनि का दंड अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे-धीरे व्यक्ति को अपनी गलतियों का अहसास कराता है।

इन पर रहते हैं शनिदेव मेहरबान- जो लोग ईमानदारी से मेहनत करते हैं, अपने कर्म पर भरोसा रखते हैं और अनुशासन में जीवन जीते हैं, उन पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसे लोग भले ही शुरुआत में संघर्ष करें, लेकिन समय के साथ उन्हें स्थिर सफलता और सम्मान मिलता है। जो व्यक्ति गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंदों की मदद करता है, अपने वचन का पालन करता है और धैर्य नहीं खोता, शनि उन्हें मजबूती प्रदान करते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, शनि ऐसे लोगों को देर से सही, लेकिन स्थायी सफलता जरूर देते हैं।

कष्ट भी सुधार का संकेत- शनि से मिलने वाला कष्ट किसी सजा से ज्यादा सुधार का अवसर माना जाता है। यह व्यक्ति को आत्ममंथन करने, गलत रास्ते छोड़ने और सही दिशा में बढ़ने का संकेत देता है। शनि यह सिखाते हैं कि जीवन में सफलता केवल भाग्य से नहीं, बल्कि निरंतर परिश्रम और सही कर्म से मिलती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

