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शनिदेव की इन 6 राशियों पर रहती है खास कृपा, मेहनत का मिलता है पूरा फल

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वैदिक ज्योतिष में शनिदेव को कर्मफल दाता और न्याय का देवता माना जाता है। मान्यता है कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए शनि का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार शनि केवल दंड देने वाले ग्रह नहीं हैं।

शनिदेव की इन 6 राशियों पर रहती है खास कृपा, मेहनत का मिलता है पूरा फल

वैदिक ज्योतिष में शनिदेव को कर्मफल दाता और न्याय का देवता माना जाता है। मान्यता है कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए शनि का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार शनि केवल दंड देने वाले ग्रह नहीं हैं। अच्छे कर्म करने वालों और मेहनत से आगे बढ़ने वालों पर उनकी विशेष कृपा भी बनी रहती है। कुछ राशियां ऐसी मानी जाती हैं, जिन पर शनिदेव का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक शुभ रहता है।

मकर और कुंभ राशि पर रहती है विशेष कृपा

मकर और कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। इसी वजह से इन दोनों राशियों के जातकों पर शनि का आशीर्वाद विशेष रूप से माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इन राशियों के लोग मेहनती, अनुशासित और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। जब ये लोग लगातार प्रयास करते हैं तो शनि उन्हें सफलता दिलाने में मदद करते हैं। जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी इन जातकों में अधिक देखी जाती है।

तुला राशि को भी मिलता है शनि का सहयोग

तुला राशि को शनि की उच्च राशि माना गया है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, इस राशि में शनि मजबूत स्थिति में रहते हैं। इसलिए तुला राशि के लोगों को शनि से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना अधिक रहती है। कहा जाता है कि साढ़ेसाती या ढैय्या के दौरान भी तुला राशि के जातकों पर इसका असर अपेक्षाकृत कम देखने को मिल सकता है। हालांकि इसका अंतिम प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली पर भी निर्भर करता है।

इन मित्र राशियों को भी मिलते हैं शुभ परिणाम

ज्योतिष के अनुसार वृषभ, मिथुन और कन्या राशि भी शनि की मित्र राशियों में गिनी जाती हैं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, जबकि मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। शुक्र और बुध दोनों को शनि का मित्र ग्रह माना गया है। यही कारण है कि इन राशियों के जातकों को भी शनि कई मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में मेहनत का लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

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कब प्रसन्न होते हैं शनिदेव?

ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि शनिदेव केवल राशि देखकर फल नहीं देते, बल्कि व्यक्ति के कर्मों को भी महत्व देते हैं। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, दूसरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं और मेहनत के रास्ते पर चलते हैं, उन पर शनि की कृपा बनी रहती है। वहीं गलत कार्य, छल-कपट और दूसरों का शोषण करने वालों को शनि के कठोर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।

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कर्मों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं शनि

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, शनि व्यक्ति को धैर्य, अनुशासन और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाते हैं। इसलिए किसी भी राशि का व्यक्ति यदि अच्छे कर्म करता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो शनिदेव उसका साथ जरूर देते हैं। यही वजह है कि शनि को न्याय का देवता कहा जाता है। उनकी कृपा पाने के लिए केवल उपाय ही नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और सही आचरण भी जरूरी माना जाता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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