शनिदेव की इन 6 राशियों पर रहती है खास कृपा, मेहनत का मिलता है पूरा फल
वैदिक ज्योतिष में शनिदेव को कर्मफल दाता और न्याय का देवता माना जाता है। मान्यता है कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए शनि का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार शनि केवल दंड देने वाले ग्रह नहीं हैं।
वैदिक ज्योतिष में शनिदेव को कर्मफल दाता और न्याय का देवता माना जाता है। मान्यता है कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए शनि का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार शनि केवल दंड देने वाले ग्रह नहीं हैं। अच्छे कर्म करने वालों और मेहनत से आगे बढ़ने वालों पर उनकी विशेष कृपा भी बनी रहती है। कुछ राशियां ऐसी मानी जाती हैं, जिन पर शनिदेव का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक शुभ रहता है।
मकर और कुंभ राशि पर रहती है विशेष कृपा
मकर और कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। इसी वजह से इन दोनों राशियों के जातकों पर शनि का आशीर्वाद विशेष रूप से माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इन राशियों के लोग मेहनती, अनुशासित और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। जब ये लोग लगातार प्रयास करते हैं तो शनि उन्हें सफलता दिलाने में मदद करते हैं। जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी इन जातकों में अधिक देखी जाती है।
तुला राशि को भी मिलता है शनि का सहयोग
तुला राशि को शनि की उच्च राशि माना गया है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, इस राशि में शनि मजबूत स्थिति में रहते हैं। इसलिए तुला राशि के लोगों को शनि से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना अधिक रहती है। कहा जाता है कि साढ़ेसाती या ढैय्या के दौरान भी तुला राशि के जातकों पर इसका असर अपेक्षाकृत कम देखने को मिल सकता है। हालांकि इसका अंतिम प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली पर भी निर्भर करता है।
इन मित्र राशियों को भी मिलते हैं शुभ परिणाम
ज्योतिष के अनुसार वृषभ, मिथुन और कन्या राशि भी शनि की मित्र राशियों में गिनी जाती हैं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, जबकि मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। शुक्र और बुध दोनों को शनि का मित्र ग्रह माना गया है। यही कारण है कि इन राशियों के जातकों को भी शनि कई मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में मेहनत का लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
कब प्रसन्न होते हैं शनिदेव?
ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि शनिदेव केवल राशि देखकर फल नहीं देते, बल्कि व्यक्ति के कर्मों को भी महत्व देते हैं। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, दूसरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं और मेहनत के रास्ते पर चलते हैं, उन पर शनि की कृपा बनी रहती है। वहीं गलत कार्य, छल-कपट और दूसरों का शोषण करने वालों को शनि के कठोर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।
कर्मों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं शनि
ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, शनि व्यक्ति को धैर्य, अनुशासन और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाते हैं। इसलिए किसी भी राशि का व्यक्ति यदि अच्छे कर्म करता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो शनिदेव उसका साथ जरूर देते हैं। यही वजह है कि शनि को न्याय का देवता कहा जाता है। उनकी कृपा पाने के लिए केवल उपाय ही नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और सही आचरण भी जरूरी माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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