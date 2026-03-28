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जीवन में पीछा नहीं छोड़ रही हैं परेशानियां, तो शनिवार को आजमाएं शनि देव से जुड़े ये 9 उपाय

Mar 28, 2026 10:39 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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जीवन में बार-बार आ रही परेशानियां, कोर्ट-कचहरी, आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्या या दांपत्य कलह से परेशान हैं? शनिवार को शनि देव के ये 9 प्रभावी उपाय आजमाएं। पीपल पर उड़द दाल, शनि मंत्र, जल चढ़ाना और सरल दान जैसे उपाय शनि दोष शांत कर सुख-समृद्धि लाते हैं। जानें शनि देव प्रसन्न करने के सरल उपाय।

जीवन में पीछा नहीं छोड़ रही हैं परेशानियां, तो शनिवार को आजमाएं शनि देव से जुड़े ये 9 उपाय

शनि देव को न्याय के देवता और सूर्य पुत्र कहा जाता है। ये मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं, इनकी दिशा पश्चिम है और वर्ण कृष्ण है। शनि का संबंध वायु तत्व से है। ये आयु, जीवन, शारीरिक बल, नौकरी, प्रसिद्धि, मोक्ष और कर्मफल से जुड़े हैं। शनि देव का वाहन गिद्ध है और वे धनुष-बाण तथा त्रिशूल धारण करते हैं। शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है। यदि जीवन में बार-बार बाधाएं, आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्या, दांपत्य कलह, शत्रु या नजर दोष आ रहा है, तो शनिवार को शनि देव से जुड़े सरल उपाय आजमाएं। ये उपाय शनि की कृपा प्राप्त करने और दोष शांत करने में मदद करते हैं।

1. कोर्ट-कचहरी के मामलों से छुटकारा पाने का उपाय

अगर आप किसी कानूनी मामले में फंसे हैं और लंबे समय से परेशान हैं, तो शनिवार के दिन थोड़ी उड़द की दाल लेकर पीपल के पेड़ के पास जमीन में दबा दें। पीपल के सामने दोनों हाथ जोड़कर अपनी परेशानी बताएं और शनि देव से न्याय की प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से कोर्ट-कचहरी के मामलों में जल्दी राहत मिलती है।

2. आर्थिक लाभ और धन वृद्धि का उपाय

आर्थिक परेशानी से मुक्ति और बड़े लाभ के लिए शनिवार को एक रुपये का सिक्का लें। उस पर सरसों का तेल लगा दें और शनि मंदिर में रख आएं। साथ ही शनि देव से आर्थिक स्थिरता और लाभ के लिए प्रार्थना करें। इस उपाय से धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं और अप्रत्याशित लाभ के योग बनते हैं।

3. जीवनसाथी के स्वास्थ्य के लिए उपाय

अगर आपके जीवनसाथी का स्वास्थ्य बार-बार खराब होता है, तो शनिवार को एक कटोरी में जौ का सत्तू बनाएं। अपने जीवनसाथी के हाथों से उस सत्तू को स्पर्श करवाकर किसी मंदिर या धर्मस्थल में दान कर दें। यह उपाय जीवनसाथी के स्वास्थ्य में सुधार लाता है और उनके रोगों में कमी करता है।

4. दांपत्य जीवन को मजबूत करने का उपाय

दांपत्य संबंधों में दरार या कमजोरी महसूस हो रही है, तो शनिवार को अपने जीवनसाथी के साथ किसी नदी, तालाब या साफ पानी के स्रोत के पास जाएं। दोनों हाथों में जल लेकर वरुण देव का ध्यान करें और रिश्ते की मजबूती के लिए प्रार्थना करते हुए जल को वापस स्रोत में डाल दें। अगर साथी उपलब्ध ना हो, तो अकेले ही यह उपाय करें। घर पर नल के पानी से भी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके यह क्रिया की जा सकती है।

5. बुरी नजर और नकारात्मकता से बचाव का उपाय

अगर आपको लगता है कि आपके वैवाहिक जीवन या परिवार पर किसी की बुरी नजर लग गई है, तो शनिवार को एक मिट्टी के दीये में दो कपूर की टिकिया जलाएं। पूरे घर में इस धूप को दिखाएं और फिर जलते दीये को घर के बाहर रख आएं। यह उपाय नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है।

6. शत्रु बाधा से मुक्ति का उपाय

शत्रुओं से परेशान हैं और उनसे छुटकारा चाहते हैं तो शनिवार को शनि देव के इस मंत्र का 21 बार जाप करें:

ॐ प्रां प्रीं प्रौं स: शनैश्चराय नमः

जाप के बाद पीपल के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं। यह उपाय शत्रु बाधा और विरोधियों से रक्षा करता है।

7. परिवार के रिश्तों को मजबूत करने का उपाय

परिवार में कलह या रिश्तों में दरार है तो शनिवार को दही से कोई व्यंजन बनाएं। पहले इष्ट देव को भोग लगाएं, फिर प्रसाद के रूप में पूरे परिवार में बांट दें। अगर व्यंजन ना बना पाएं, तो सादा दही में थोड़ा मीठा मिलाकर भोग लगाएं और परिवार में बांटें। इससे रिश्तों में मिठास और मजबूती आती है।

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8. करियर में प्रगति का उपाय

करियर में अड़चनें आ रही हैं या नई दिशा चाहिए, तो शनिवार को एक नया मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें पानी भरें और किसी मंदिर में या सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दें। यह उपाय करियर में स्थिरता और प्रगति लाता है।

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9. लीगल मामलों से मुक्ति का उपाय

नए बिजनेस या किसी लीगल मामले में उलझन है तो शनिवार को शनि स्तोत्र के इस मंत्र का जाप करें:

'अधोदृष्टे: नमस्तेऽस्तु संवर्तक नमोऽस्तु ते। नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमोऽस्तुते।।'

जाप के बाद पीपल पर जल चढ़ाएं। यह उपाय कानूनी परेशानियों से मुक्ति दिलाता है।

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शनिवार को इन 9 उपायों को श्रद्धा से करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। नियमित रूप से इनमें से कोई एक या अधिक उपाय अपनाएं तो शनि की कृपा बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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