जन्मकालीन चन्द्र राशि से गोचरवश शनि किस भाव में क्या फल देता है?
जन्मकालीन चन्द्र राशि से गोचरवश शनि आपके किस भाव में क्या फल देता है। इसको जानने के लिए आप हर भाव के बारे में जान सकते हैं।
जब जन्मकालीन चन्द्र राशि में ही गोचर से शनि प्रवेश कर रहे होते हैं, तो अलग अलग भावों का अलग असर होता है। इसमें तीसरें और 11वें भाव में रहने पर आपको कुछ अच्छा लाभ होता है, लेकिन बाकि के सभी भावों में रहने पर आपके लिए चीजें खराब होने लगती हैं। आपके लिए धन हानि से लेकर मान सम्मान में भी दिक्कत आ सकती है। यहां हम शनि के अलग अलग भावों पर बात करें और जानेंगे कि किसका क्या असर होता है।
पहले भाव से सातवें भाव में शनि का फल
अगर शनि पहले भाव में होते हैं तो रोग, किसी की मृत्यु के कारण दुख आदि अशुभ फल आपको मिल सकता है। जन्म राशि से द्वितीय में शनि हो तो संतान को लेकर आपके लिए चीजें पहले से खराब होने लगती हैं। आपको धन की हानि होती है और नुकसान झेलना पड़ता है। गोचर से तृतीय शनि हो तो स्थान लाभ यानी आपको नई जगह और नई नौकरी के मिलने की संभावना है। धन लाभ का भी शुभ फल इस समय आपको मिलता है। चौथे घर में शनि हो तो धन नाश होगा और भाईयों से भी नहीं बनेगी। जन्म राशि से पंचम शनि हो तो धन की कमी हो या घाटा होने के योग बनते हैं। इसके अलावा संतान को लेकर दिक्कत होती है और बुद्धि का नाश हो सकता है। जन्म राशि से गोचर शनि छठवें भाव में होता है तो भी अच्छे फल देता है। ऐसे में आपको सभी प्रकार का अच्छा फल मिलता है। अगर आपके सातवें भाव में है तो इस बात को जान लें कि सप्तम शनि पीड़ाकारक होता है-स्त्री कष्ट, किसी प्रकार का भय, व्यर्थ की हानि वाली यात्राएं हो सकती हैं।
अष्टम भाव से 12वें भाव तक शनि का फल
जन्मकालीन चन्द्र राशि से गोचरवश शनि अष्टम में आए तो भी पूर्ण अशुभ फल देता है। किसी पीड़ाकारक रोग के कारण विशेष शरीर कष्ट हो। जब गोचर से नवें शनि हो तो दरिद्रता कारक होता है । जन्म राशि से दशम शनि हो तो सम्मान भंग (इज्जत में बटटा लग) कोई विशेष पीड़ा कारक रोग हो और किसी ऐसे व्यापार में असफलता हो और घाटा होता है एकादश स्थान में (जन्म कालीन चन्द्र राशि से एकादश राशि में) जब शनि स्रमण करे तो शुभ फलकारक होता है। सब प्रकार के सुख, बहुत प्रकार के वभव, उत्कृष्ट कीत्ति आदि शुभ फल होते हैं। जब बारहवें घर में हो तो बेकार के काम में आपकी मेहनत खराब जाती है। सिद्धि या सफलता न मिलने के कारण केवल कष्ट मिलता है। शत्रुओं द्वारा धन नाश, परिवार में किसी को रोग पीड़ा होती है।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
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