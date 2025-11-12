2026 में बनेगा ऐसा योग, शनि और बुध बनाएंगे मीन में युति, 30 साल बाद होगा परिवर्तन, जानें किन राशियों को लाभ
Shani Budh Yuti 2025: साल 2025 ब खत्म होने वाला है। अब नए साल का आगाज होने वाला है। इस नएसाल 2026 में 30 साल बाद दो ऐसे ग्रह एक साथ आ रहे हैं, तो कर्मफलदाता और बिजनेस के स्वामी को एक साथ लाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि 2026 में मार्च से लेकर अप्रैल के बाद इस साल शनि उदित ही रहने वाले हैं। वहीं शनि बुध के साथ युति मीन राशि में बना रहे हैं। बुध और शनि की युति का असर कई राशियों पर होगा। आपके लिए बुध और शनि की युति 2026 में अच्छे नतीजे देगी। समाज में प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी साथ ही आपका बिजनेस भी चल निकलेगा। इसलिए कुल मिलाकर आप लाभ पा रहे हैं।शनिदेव को न्याय और कर्मफलदाता माना जाता है। वहीं बुध को वाणी, बिजनेस के कारक ग्रह हैं। साल 2026 में मीन राशि में शनि और बुध की युति होगी, जिससे कई राशि वालों की किस्मत चमक सकती है। इसका सबसे अधिक प्रभाव वृषभ राशि पर होगा। वृषभ राशि वालों के लिए शनि और बुध की युति बहुत लाभ कारी रहने वाली है। इनकम के एक नहीं कई सोर्स बनेंगे, आपके लिए पैसा निवेश करने पर लाभ होगा। नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं, आपको कुल मिलाकर धन लाभ कई तरीके से मिलेगा, फिर चाहे वो नौकरी के तौर पर हो, निवेश के तौर पर या फिर बिजनेस के तौर पर। बुध और शनि का बहुत अच्छा प्रभाव इस राशि पर हो रहा है।
मकर और मीन राशि पर क्या होगा असर
मकर राशि के लोगों के लिए इन दोनों ग्रहों के कारण कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। आफके लिए लेखक, मीडिया, आदि का कार्य करने वाले बहुत लाभ पाएंगे। आपको काम बनते नजर आएंगे, इस समय आपको लाभ मिलेगा। धन लाभ के साथ पिछले काम से भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। इनकम बढ़ेगी और भाग्य का साथ मिलकर आप नौकरी समेत चीजों में लाभ पा सकेंगे। मीन राशि वालों के लिए बुध और शनि लाभ दिलाएंगे। बिजनेस आपका चल निकलेगा। इसलिए राशि के लोगों को शादी से लेकर करियर तक में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको किसी सम्मान के लिए समाज में सम्मानित भी किया जा सकता है।
डिस्क्लेमर: यह खबर विभिन्न माध्यमों, धर्म ग्रंथों और विशेषज्ञों के सलाह पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।