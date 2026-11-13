बुध, शुक्र और शनि वक्री, 11 दिसंबर तक 6 राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय
shani shukra budh vakri 2026: बुध, शुक्र और शनि तीनों ही उलटी गति से चल रहे हैं। तीन महत्वपूर्ण ग्रहों की वक्री चाल कई राशियों को लाभ प्रदान कर सकती है, जबकि कुछ राशियों को सतर्क रहना होगा।
बुध, शुक्र और शनि इस समय तीनों ग्रह वक्री अवस्था में हैं। वक्री यानी उलटी चाल चल रहे हैं। बुध को बुद्धि, व्यापार और संवाद का कारक माना जाता है। जबकि शुक्र धन, संपदा, वैभव और ऐश्वर्य के कारक हैं। न्याय देवता शनि को कर्म, अनुशासन, संघर्ष और आयु का कारक माना जाता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि इन तीनों ग्रहों की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये तीनों राशियां लग्नेश, पंचमेश और नवमेश हैं। यानी परे त्रिकोण, पंचम, नवम और लग्न भाव के जो स्वामी हैं वक्री अवस्था में हैं। वक्री होने के कारण इन ग्रहों का शुभ प्रभाव में कुछ राशियों के लिए विपरीत हो जाता है। वक्री गति से चल रहे बुध, शुक्र और शनि मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन 6 राशियां ऐसी हैं जिन्हें आर्थिक, व्यापारिक और व्यावसायिक मामलों में बहुत सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जानें बुध, शुक्र और शनि की उलटी चाल किन राशियों के लिए रहेगी कष्टकारी।
बुध, शुक्र के मार्गी होने के बाद शनि भी रहेंगे कष्टकारी:
पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि बुध 13 नवंबर 2026 को रात 09 बजे के आसपास वक्री से मार्गी हो जाएंगे। 14 नवंबर 2026 को बुध भी सीधी चाल शुरू कर देंगे। लेकिन शनि 11 दिसंबर 2026 को मार्गी होंगे। इसलिए बुध और शुक्र के मार्गी होने के बावजूद शनि कष्टकारक बने रहेंगे।
ये 6 राशियां बरतें सावधानी:
वृषभ राशि:
वृषभ राशि वालों के लिए बुध, शुक्र और शनि की वक्री चाल आर्थिक परेशानियों का सबब बन सकती है। इस समय आपको व्यापारिक उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से बचें, वरना नुकसान हो सकता है। कार्यों को धैर्य के साथ हल करें और गुस्से पर नियंत्रण रखें।
मिथुन राशि:
मिथुन राशि के लिए यह समय नौकरी पेशा से जुड़ी परेशानियां खड़ी कर सकता है। व्यापार में उन्नति या मुनाफे के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। किसी अप्रिय समाचार के मिलने से मन परेशान रह सकता है। मानसिक चिंता सताएगी। जीवनसाथी के साथ अनबन या गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं।
कन्या राशि:
कन्या राशि वालों के लिए शनि, शुक्र और बुध की उलटी चाल धन संबंधी परेशानियां ला सकती है। खर्च की अधिकता कर्ज की स्थिति ला सकती है। प्रेम-संबंधों में उतार-चढ़ाव रह सकता है। व्यापारी वर्ग विस्तार से जुड़ा फैसला लेने से बचें। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी में अड़चन आ सकती है।
तुला राशि:
तुला राशि के लिए यह समय प्रतिकूल प्रभावों वाला साबित हो सकता है। इस समय धन से जुड़ा बड़ा फैसला लेने से बचें। निवेश टालना बेहतर रहेगा। यात्रा में कष्ट संभव है इसलिए लंबी दूरी की यात्राओं से बचें। महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक दें। कार्यों को शांति और धैर्य के साथ निपटाना समझदारी रहेगी।
मकर राशि:
मकर राशि वालों के लिए शुक्र, बुध और शनि की उलटी चाल परेशानियों का कारण बन सकती है। इस समय जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लें। धन का आगमन होगा लेकिन व्यय की अधिकता रहेगी। कार्यक्षेत्र में मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलने से मन परेशान रह सकता है। रोजी रोजगार में तरक्की का इंतजार बढ़ सकता है।
कुंभ राशि:
कुंभ राशि वालों को शुक्र, बुध और शनि की वक्री चाल आर्थिक, व्यावसायिक और शारीरिक दिक्कतें ला सकती है। सेहत में उतार-चढ़ाव रह सकते हैं। व्यावसायिक स्थिति थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। धन कमाने के अवसरों में कमी आ सकती है। आय में कमी का अनुभव करेंगे। भौतिक सुख घट सकते हैं। जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य की चिंता सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान