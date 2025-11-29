शनि और बुध की मार्गी चाल इन राशियों के लिए रहेगी शुभ, जीवन में होंगे बड़े बदलाव

संक्षेप: Shani Budh Margi Horoscope : ज्योतिष में शनि और बुध को विशेष स्थान प्राप्त है। इस समय शनि और बुध दोनों वक्री से मार्गी हो गए हैं। शनि और बुध की मार्गी चाल कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आती है। इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है।

ज्योतिष में शनि और बुध को विशेष स्थान प्राप्त है। इस समय शनि और बुध दोनों वक्री से मार्गी हो गए हैं। शनि और बुध की मार्गी चाल कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव लेकर आती है। इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। कुछ राशि वालों को शुभ तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। शनि और बुध की मार्गी चाल से भी सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं, मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए शनि और बुध की मार्गी चाल का प्रभाव…

मेष राशि- शनि-बुध की सीधी चाल आपके अटके कामों को गति देगी। करियर में बड़ा अवसर मिल सकता है और किसी पुरानी चिंता से मुक्ति मिलेगी। रिलेशनशिप में स्थिरता आएगी।

वृषभ राशि- वित्तीय क्षेत्र में जबरदस्त सुधार होगा। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। घर-परिवार से जुड़ी कोई खुशखबरी मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी भी बन सकती है।

मिथुन राशि- करियर और बिज़नेस में नई दिशा मिलेगी। विदेश से संबंधित कामों में प्रगति होगी। पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बनेंगे। रिश्तों में गलतफहमियाँ दूर होंगी।

कर्क राशि- शनि-बुध की मार्गी चाल आपको मानसिक शांति देगी। परिवार के साथ समय अच्छा गुज़रेगा। धन के नए स्रोत खुल सकते हैं। सेहत में भी सुधार होगा।

सिंह राशि- किस्मत का साथ मिलेगा और नए काम में सफलता मिलेगी। लव लाइफ मज़बूत होगी। नौकरी में अटके हुए काम एकदम तेज़ी से पूरे होंगे। पब्लिक डीलिंग वालों के लिए बेहद अच्छा समय।

कन्या राशि- कामकाज में स्थिरता आएगी। बड़े लोगों से मदद मिलेगी। कोर्ट-कचहरी और कानूनी मामलों में राहत मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

तुला राशि- भाग्य चमकेगा। करियर में नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। पुराने विवाद खत्म होंगे। दांपत्य जीवन में तालमेल बढ़ेगा और रिश्ते मजबूत होंगे।

वृश्चिक राशि- शनि और बुध की मार्गी चाल आपकी लाइफ में बड़ा मोड़ ला सकती है। नौकरी-बिज़नेस में अचानक लाभ मिलेगा। प्रेम में कोई महत्वपूर्ण फैसला संभव है।

धनु राशि- किस्मत के दरवाज़े खुलेंगे। विदेश यात्रा या वीज़ा संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ भी बढ़ेगा और सेहत अच्छी रहेगी।

मकर राशि- तमाम अटके काम अब रफ्तार पकड़ेंगे। करियर में तेजी आएगी। लव लाइफ में खुशियाँ लौटेंगी। निवेश से फायदा होगा।

कुंभ राशि- नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और उनमें आप चमकेंगे। परिवार में सुख-शांति बढ़ेगी। धन लाभ के साथ कोई शुभ काम होगा।

मीन राशि- बुध-शनि की चाल आपकी क्रिएटिविटी और निर्णय शक्ति बढ़ाएगी। करियर में नया मोड़ आएगा। प्रेम संबंध में मजबूती और आर्थिक फायदा दोनों मिलेंगे।