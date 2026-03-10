Shani ast 2026: शनि के अस्त होने से तरक्की और सेहत में सुधार, 12 राशियों पर क्या- क्या असर
Shani ast 2026 horoscope in Hindi: शनि का तारा इस साल 13 मार्च को अस्त होने वाला है। शनि 76 दिन तक अस्त रहेगे। 26 मई 2026 को शनि फिर से उदय होंगे। जानें शनि के अस्त होने से 12 राशियों पर क्या असर होगा। शनि इस समय मीन राशि में उदित अवस्था में गोचर कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 13 मार्च, शुक्रवार शाम 07.13 बजे शनि अस्त अवस्था में गोचर करना शुरू करेंगे। इस अवस्था में शनि 22 अप्रैल यानी 40 दिन तक रहेंगे। डॉ संजीव कुमार के हिसाब से जानें शनि के अस्त होने से 12 राशियों पर क्या असर होगा।
मेष : करियर और संपत्ति के मामले में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। दोस्तों और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
वृष : करियर के मामले में अच्छी खबर मिल सकती है। प्रॉपर्टी के मामले में धन आगमन की संभावना हो सकती है। संतान सुख और कार्यक्षेत्र में ऑफिस के साथियों का सहयोग मिलेगा।
मिथुन : धन या आर्थिक मामलों में सफलता प्राप्त होगी। नई उपलब्धियां और उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। विदेश यात्रा के लिए भी जा सकते हैं।
कर्क : कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास की सराहना हो सकती है। नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में लाभ और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है।
सिंह : करियर में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन या कहीं और नौकरी के अवसर भी मिल सकते हैं।
कन्या : कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे। व्यापार में नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। सेहत में सुधार देखने को मिलेगा।
तुला : इस समय आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। निवेश से लाभ मिलने के योग। अटके हुए कार्य पूरे होंगे। सेहत में सुधार।
वृश्चिक : स्वास्थ्य में लाभ। घर- परिवार में खुशी का माहौल और मांगलिक कार्य होंगे। धन, मान-सम्मान और यश की प्राप्ति होगी।
धनु : करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन या उन्नति के योग। आर्थिक स्थिति में सुधार।
मकर : करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव। नई योजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार।
कुंभ : आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हर काम में आप मेहनत के साथ भरपूर लाभ उठा सकते हैं। करियर में थोड़ी-बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा पर जाने की भी संभावना।
मीन : व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाने का अवसर मिलेगा। करियर में नई दिशा मिल सकती है। आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे स्थिरता आएगी। पुराने तनाव कम हो सकते हैं।
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं।
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है।
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
