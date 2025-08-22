Shani Amavasya 2025 par shani dhaiya aur sade sati wale kya upay hai how to please shani on amavasya शनि अमावस्या कल, शनि कृपा पाने के लिए साढ़ेसाती व ढैय्या से पीड़ित राशि वाले करें ये 5 आसान उपाय, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
शनि अमावस्या कल, शनि कृपा पाने के लिए साढ़ेसाती व ढैय्या से पीड़ित राशि वाले करें ये 5 आसान उपाय

शनि अमावस्या कल, शनि कृपा पाने के लिए साढ़ेसाती व ढैय्या से पीड़ित राशि वाले करें ये 5 आसान उपाय

Shani Upay: शनि अमावस्या के दिन कुछ उपायों को करने से शनि दोषों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। जानें शनि अमावस्या के दिन शनि की साढ़ेसाती व ढैय्या से पीड़ित राशि वाले क्या उपाय करें।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 04:10 PM
शनि अमावस्या कल, शनि कृपा पाने के लिए साढ़ेसाती व ढैय्या से पीड़ित राशि वाले करें ये 5 आसान उपाय

Shani Sadesati and Dhaiya Upay in Hindi: भाद्रपद माह की अमावस्या 23 अगस्त 2025, शनिवार को है। शनिवार के दिन अमावस्या होने के कारण शनि अमावस्या का शुभ संयोग बन रहा है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। यह दिन शनि की साढ़ेसाती व ढैय्या से पीड़ित जातकों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन शनि संबंधित कुछ उपायों को करने से शनि ढैय्या व साढ़ेसाती से पीड़ित राशि वालों को अशुभ प्रभावों से राहत मिलती है। इस समय सिंह व धनु राशि पर शनि ढैय्या चल रही है और मेष, कुंभ व मीन राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है। शनि की साढ़ेसाती व ढैय्या के समय जातक को आर्थिक, मानसिक व शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। जानें शनि कृपा पाने के लिए उपाय।

1. शनि ढैय्या व साढ़ेसाती से पीड़ित राशियों को शनि अमावस्या के दिन काले तिल, आटा व शक्कर को मिलाकर काली चींटियों को खिलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से शनि कृपा प्राप्त होती है।

2. शनि के अशुभ प्रभाव से बचाव के लिए शनिदेव के 10 नामों का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं।

3. शनि अमावस्या के दिन शनि की साढ़ेसाती व ढैय्या से पीड़ित राशियों को अपनी सामर्थ्यनुसार उड़द की दाल, काले तिल, काला कंबल व काले वस्त्र दान करने चाहिए।

4. शनि अमावस्या के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से शनि दोषों का प्रभाव कम होता है।

5. शनि अमावस्या के दिन शनिदेव को नीले रंग का पुष्प अर्पित करना चाहिए और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्रों की संख्या 108 होनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से शनि ढैय्या व साढ़ेसाती से मुक्ति मिलती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

