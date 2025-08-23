Shani Amavasya 2025: हनुमान मंदिर में आज शाम चढ़ा दें ये चीज, पूरे होंगे रुके हुए काम

आज साल 2025 की आखिरी शनि अमावस्या है। आज के दिन शनिदेव भगवान की पूजा-अर्चना करने से खूब लाभ मिलेंगे। साथ ही अगर आज शाम हनुमान मंदिर जाकर एक चीज चढ़ा दी तो आपके सारे रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये चीज क्या है?

हिंदू धर्म में हर एक दिन का अपना खास महत्व हैं। हफ्ते के सारे दिन किसी ना किसी भगवान को समर्पित ही होता है। आज शनिवार है और आज का दिन भगवान हनुमान के नाम होता है। शनिवार को भगवान हनुमान की पूजा करने से जिंदगी से कई तरह की मुश्किलें खत्म होती हैं। साथ ही भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। आज का दिन और भी ज्यादा खास है क्योंकि आज साल 2025 की आखिरी शनि अमावस्या है। ऐसे में आज लोग शनि देव की पूजा भी करेंगे। आज के दिन हनुमान जी की आराधना करने से भी बहुत लाभ मिलेंगे। आखिरी शनि अमावस्या पर आप हनुमान मंदिर जाकर अगर एक विशेष चीज चढ़ाएंगे तो जिंदगी से सारे ब्लॉकेज हट जाएंगे। साथ ही जानेंगे बाकी सारे उपायों के भी बारे में।

हनुमान मंदिर में चढ़ानी है ये चीज ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से आज शाम को आप घर के आसपास किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना करेंगे तो खूब लाभ मिलेंगे।। इस दौरान भगवान हनुमान को सिर्फ एक चीज ही चढ़ा देंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। वो एक चीज है मीठा पान। इससे भगवान हनुमान खूब प्रसन्न होंगे। इस उपाय से जॉब और बिजनेस से संबंधित दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अगर प्रॉपर्टी औ कोर्ट से जुड़ा कोई केस है तो वो भी जल्द सुलझ जाएगा।

कर सकते हैं दूसरे उपाय अमूनन तौर पर आप शनिवार को भगवान शनिदेव से जुड़े जो उपाय करते हैं, वो आज कर सकते हैं। इसके अलावा आज शाम को आप पीपल के पेड़ के नीचे एक दीया भी जला दें। इससे आपकी जिंदगी में आ रही कोई भी रूकावट दूर हो जाएगी। साथ ही अगर आज के दिन आप गरीब लोगों में बादाम बांटते हैं तो इससे शनिदेव खूब प्रसन्न होते हैं। इन उपायों के जरिए आज शनि अमावस्या पर आप ढेर सारी ब्लेसिंग पा सकते हैं।