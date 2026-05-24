शनि के दो बड़े बदलाव जुलाई और अक्टूबर में, किन 3 राशियों पर बड़ा असर
shani badlav: शनि के दो बड़े बदलाव होने वाले हैं। जो कई राशियों के लिए बदलाव लाएंगे। पहला बदलाव जुलाई में होगा और फिर दूसरा बदलाव अक्टूबर में होगा। इस प्रकार शनि साल 2026 में इस प्रकार आपको प्रभावित करेंगे। आइए जानें इसका किन राशियों पर असर होगा और क्या असर होगा।
शनि के दो बड़े बदलाव होने वाले हैं। जो कई राशियों के लिए बदलाव लाएंगे। पहला बदलाव जुलाई में होगा और फिर दूसरा बदलाव अक्टूबर में होगा। इस प्रकार शनि साल 2026 में इस प्रकार आपको प्रभावित करेंगे। शनि का बड़ा बदलाव तो अगले साल जून में होगा, जब शनि मीन राशि से निकलेंगे। शनि 2027 3 जून तक इस राशि में रहेंगे और फिर मेष राशि में जाएंगे। शनि का छोटा सा परिवर्तन भी राशियों के लिए अहम होता है। इस साल जुलाई में शनि वक्री हो रहे हैं, इसका मतलब है कि शनि विपरीत चाल चलेंगे। शनि के वक्री होने पर लोग अपने करियर के फैसलों को देखेंगे कि क्या उन्होंने सही फैसले लिए थे। लोगों में अनुशासन आएगा। अपनी पुरानी गलतियों को वो सही करेंगे।शनि के वक्री होने से आपकी करियर की रेपो पर भी असर होगा। आर्थिक तौर पर आप अनिश्चित रहेंगे। आपको इस समय लंबे समय के लिए प्लानिंग करनी चाहिए।
शनि के बदलावों से किन राशियों पर खास असर?
मिथुन राशि के लोगों को इस दौरान करियर में बड़ा प्रैशर लगेगा। शनि आपकी प्रोफेशन जिम्मेदारियों को एक्टिव करेंगे, इससे आपकी पब्लिक रेपोपर असर होगा और आपके लंबे समय के गोल्स भी इससे प्रभावित होंगे। इस राशि के लोग अपने करियर से संतुष्ट नहीं होगा। आप पर काम का तनाव रहेगा।
कन्या राशि के लिए भी समय अच्छा नहीं कहा जाएगा। इस राशि पर शनि के व्रकी होने का असर हो रहा है। शनि आपके पार्टनरशिप सेक्टर में आकर आपको दिक्कतें दे सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में भी आपको दिक्कतों का सामना करना होगा, दिक्कतें ऐसी होंगी, कि आप चाहकर भी इग्नोक नहीं कर पाएंगे। आपको बैलेंस बनाना होगा। आपका रिलेशनशिप कर्मा बहुत एक्टिव होगा।
धनु राशि के लिए भी शनि बड़ा असर डालेंगे। इस दौरान धनु राशि का मन भारी रहेगा। आप भविष्य को लेकर परेशान रहेंगे। शनि आपके लिए खास बदलाव ला रहा है, वो आके परिवार में, इमोशनली और पुरानी बातों को लेकर हो सकते हैं। आपको परिवार से इमोशनल दूरी हो सकती है। आपके बचपन की यादें आपके जेहन से नहीं निकलेगी। रिलेशनशिप को लेकर टेंशन रहेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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