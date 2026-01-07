Hindustan Hindi News
आंख फड़कने से लेकर हथेली में खुजली होना किस बात का संकेत?

संक्षेप:

अक्सर हमारी आंखें फड़कती है, हथेली में खुजली होती है, जिसपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन शकुन शास्त्र के अनुसार ये चीजें आम नहीं हैं, बल्कि ये हमारे जीवन में आने वाले बदलावों का इशारा देती हैं। शकुन शास्त्र के मुताबिक हथेली में खुजली होना, भौहें फड़कना आदि के बारे में बहुत कुछ बताया गया है।

Jan 07, 2026 06:44 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
अक्सर हमारी आंखें फड़कती है या हथेली में खुजली होती है, जिसपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन शकुन शास्त्र के अनुसार ये चीजें आम नहीं हैं, बल्कि ये हमारे जीवन में आने वाले बदलावों का इशारा देती हैं। शकुन शास्त्र के मुताबिक शकुन शास्त्र में हथेली में खुजली होना, भौहें फड़कना आदि के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। चलिए जानते हैं कि इन चीजों का होना किस बात का संकेत देते हैं।

हथेली में खुजली
शकुन शास्त्र के मुताबिक अगर अचानक से दाईं हथेली में खुजली होने लगे तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपको जल्द ही धन लाभ हो सकता है। साथ ही, ये अप्रत्याशित लाभ होने का संकेत भी हो सकता है। लेकिन यह पुरुषों के दाएं हाथ में खुजली होना एक शुभ संकेत माना जाता है।

बार-बार खुजली होना
यदि किसी व्यक्ति के बाएं हाथ में बार-बार खुजली हो रही है तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपको जल्द ही धन लाभ होने वाला है। बाएं हाथ में खुजली होने का अर्थ है आपको धन से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन वहीं, अगर किसी पुरुष के बाएं हाथ में खुजली होती है तो इसे एक अशुभ संकेत माना जाता है। यह धन हानि का संकेत होता है।

दाईं आंख फड़कना
अगर महिलाओं की अचानक दाईं आंखें फड़कने लगे तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आने वाले कुछ समय में आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, शकुन शास्त्र के अनुसार, पुरुषों की दाईं आंख फड़कना शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि जल्द अच्छा होने वाला है। कहीं से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

बाईं आंख फड़कना
महिलाओं की बाईं आंख फड़कना बेहद शुभ होता है। यह इस बात का इशारा हो सकता है कि आने वाले समय में आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है या कोई कार्य पूर्ण हो सकता है। वहीं, अगर पुरुषों की बाईं आंख अचानक फड़कने लगे तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में आपको किसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है।

भौहें फड़कना
मान्यता है कि महिलाओं की दाईं भौहें का फड़कना शुभ नहीं माना जाता है। यह आने वाली किसी परेशानी का संकेत हो सकता है। वहीं, पुरुषों की दाईं भौंह फड़कना शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपको धन लाभ हो सकता है।

बाईं भौंह फड़कना
महिलाओं की बाईं भौंह फड़के तो इसे अच्छा माना जाता है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि जल्द ही आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। जबकि पुरुषों की बाईं भौंह फड़कती है तो यह एक अशुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि धन संबंधी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
