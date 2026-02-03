शब-ए-बारात: गुनाहों की माफी मांगने और उनसे दूर रहने का दिन

संक्षेप: शब-ए-बारात मुसलमानों का महत्वपूर्ण त्योहार है। इसे चंद्र दर्शन के अनुसार मनाया जाता है। यह इस्लामिक कैलेंडर के आठवें महीने शाबान की 15वीं (शब) रात को मनाया जाता है।

शब-ए-बारात मुसलमानों का महत्वपूर्ण त्योहार है। इसे चंद्र दर्शन के अनुसार मनाया जाता है। यह इस्लामिक कैलेंडर के आठवें महीने शाबान की 15वीं (शब) रात को मनाया जाता है। पैगंबर-ए-इस्लाम ने फरमाया कि ‘रजब अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा। रमजान मेरी उम्मत का महीना है।’ इस रात में इबादत करने वालों के गुनाह माफ हो जाते हैं। लोगों के अमाल (कर्म) रब की बारगाह में पेश किए जाते हैं। शब-ए-बारात एक फारसी शब्द है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है- शब यानी रात और बारात यानी मुक्ति (छुटकारा) मतलब गुनाहों से छुटकारे की रात। ये रात उन खास रातों में एक होती है, जिसमें अल्लाह अपने बंदों की दुआएं कुबूल करता है।

इस्लामिक धार्मिक मान्यता के अनुसार इस रात को क्षमा (माफी) के रूप में देखा जाता है, जब मुसलमान अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और आने वाले पवित्र माह रमजान के लिए खुद को रूहानी तौर पर तैयार करते हैं। इस अवसर पर विशेष रूप से हलवा व अन्य मीठे व्यंजन बनाकर रिश्तेदारों और गरीबों में बांटें जाते हैं। मस्जिदों, कब्रिस्तानों व दरगाहों की साफ-सफाई की जाती है।

शब-ए-बारात बेहद फजीलत वाली रात अल्लाह से दया (रहम) और अपने पापों (गुनाहों) की माफी मांगने की रात मानी जाती है। उलेमा फरमाते हैं कि मुसलमानों को शब-ए-बारात की रात अल्लाह का जिक्र, कुरआन की तिलावत,अस्तग्फारऔर नमाज पढ़ने में गुजारनी चाहिए।

इस रात की इबादत और अगले दिन का रोजा (ये रोजा फर्ज नहीं बल्कि निफल होता है) अल्लाह को बहुत पसंद है। मुसलमानों को शब-ए-बारात की रात को खासकर नौजवानों को बिना किसी हुड़दंग और शोरशराबे के मनाना चाहिए। इस रात को मुसलमान मस्जिदों, घरों में इबादत करते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं।

इस दिन केवल अल्लाह की ही इबादत नहीं की जाती है, बल्कि जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, उनकी कब्र पर जाकर रातभर दुआ की जाती है। फूल पेश कर उनको याद किया जाता है। कब्रिस्तानों में रोशनी की जाती है और दुनिया को अलविदा कह गए अपनों के लिए माफी की दुआएं की जाती हैं। कब्र के मुर्दों को इस रात अल्लाह पाक आजाद कर देता है।

मुस्लिम समुदाय के लोगों का मानना है कि वो इस दिन अपने घर की ओर रुख करते हैं, इसीलिए शब-ए-बारात के दिन घर में मीठा बनाने का रिवाज है। ऐसा माना जाता है कि यह वह रात है, जब अल्लाह आने वाले वर्ष के लिए नियति निर्धारित करता है। सालभर के होने वाले तमाम काम बांटे जाते हैं। जैसे किसका जन्म (पैदाइश) होगा, किसकी मृत्यु (इंतकाल) होगी, किसे कितनी रोजी मिलेगी आदि। हर इंसान के गुनाहों और अच्छाइयों का लेखा-जोखा भी इसी रात को होता है।

शब-ए-बारात मुसलमानों की एक महत्वपूर्ण रात है। यह क्षमा (माफी) और आत्मचिंतन की रात है। मुसलमान इस रात अल्लाह का जिक्र, कुरआन की तिलावत और नमाज पढ़ने में गुजारे। साथ ही ज्यादा-से-ज्यादा गरीब, बेसहारा, बेवाओं (विधवाओं) और यतीमों (अनाथ) की सदका व खैरात से मदद करते हुए अल्लाह की इबादत करे। इसके साथ-साथ मुसलमान सामाजिक बुराइयों जैसे झूठ, ईर्ष्या-द्वेष, शराब, सूद, लड़ाई-झगड़े से दूर रहने का संकल्प ले।