सितंबर तक दूर होंगी परेशानियां! गुरु-शनि की चाल से इन 3 राशियों के रुके काम होंगे पूरे, धन-करियर में भी राहत
ज्योतिषीय गणना के अनुसार सितंबर 2026 तक गुरु और शनि की स्थिति कुछ राशियों के लिए राहत देने वाली रह सकती है। गुरु इस समय कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और 31 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे, जबकि शनि 27 जुलाई से मीन राशि में वक्री हैं और 11 दिसंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे।
ज्योतिष के लिहाज से आने वाला समय कुछ राशियों के लिए राहत देने वाला रह सकता है। खासतौर पर सितंबर 2026 तक ग्रहों की स्थिति में ऐसे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिनका असर नौकरी, कारोबार, धन और लंबे समय से अटके कामों पर पड़ सकता है। गुरु इस समय कर्क राशि में हैं और 31 अक्टूबर 2026 तक इसी राशि में रहेंगे। कर्क राशि में गुरु का गोचर ज्योतिष में काफी शुभ माना जाता है। वहीं शनि 27 जुलाई से मीन राशि में वक्री हो चुके हैं और 11 दिसंबर 2026 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। शनि की यह चाल कई लोगों को पुराने काम, रुके फैसले और अधूरे मामलों पर दोबारा काम करने का मौका दे सकती है। इसी ग्रह स्थिति के आधार पर सितंबर तक तीन राशियों के लिए परिस्थितियां पहले के मुकाबले बेहतर होने की संभावना है।
आइए जानते हैं, किन राशियों को होगा लाभ
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर तक का समय काफी अहम रह सकता है। गुरु आपकी राशि से नौवें भाव में गोचर कर रहे हैं। इसे भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी यात्रा से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में पिछले कुछ समय से रुके कामों में गति आ सकती है। नौकरी कर रहे लोगों को नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकता है। नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो संपर्कों के जरिए कोई रास्ता खुल सकता है। कारोबार में भी पुराने अटके सौदों को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। धन के मामले में अचानक बड़ा लाभ मिलने की बजाय रुका हुआ पैसा मिलने या आय के नए रास्ते बनने के संकेत ज्यादा मजबूत हैं। परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला भी आपके पक्ष में जा सकता है।
मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए गुरु का गोचर साझेदारी और कामकाजी रिश्तों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सितंबर तक किसी पुराने संपर्क से फायदा मिल सकता है। कारोबार करने वालों के लिए नई डील, पार्टनरशिप या ग्राहक बढ़ने के अवसर बन सकते हैं। नौकरी में लंबे समय से जिस बदलाव या प्रमोशन का इंतजार था, उसमें हलचल दिखाई दे सकती है। ऑफिस में आपकी मेहनत पर ध्यान दिया जा सकता है। हालांकि जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय पूरी जानकारी जुटाना बेहतर रहेगा। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं। खासकर जिन लोगों का पैसा किसी काम या भुगतान में अटका हुआ है, उन्हें राहत मिल सकती है।
कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए गुरु का अपनी ही राशि में गोचर सबसे खास प्रभाव देने वाला है। गुरु कर्क राशि में 2 जून 2026 से हैं और 31 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे। सितंबर तक आत्मविश्वास बढ़ सकता है और काम को लेकर स्थिति पहले से स्पष्ट हो सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने या करियर से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है। जो काम लंबे समय से अटका हुआ था, उसे पूरा करने के लिए सही व्यक्ति या सही अवसर मिल सकता है। आर्थिक मामलों में भी राहत मिल सकती है। आय बढ़ाने के प्रयास सफल हो सकते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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व्यक्तिगत रुचियां
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