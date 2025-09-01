4 ग्रह गोचर और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के कारण जानें सितंबर में किन राशियों में मचेगी हलचल,रहना होगा सतर्क

September monthly Horoscope: ज्योतिष के हिसाब से सितंबर का महीना बहुत हलचल वाला रहेगा। दो ग्रहण, जिसमें से एक चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को भारत में दिखेगा, कई राशियों के लिए बहुत खास रहने वाला है। चंद्र ग्रहणकुंभ राशि में लग रहा है और सूर्य ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है।

ज्योतिष के हिसाब से सितंबर का महीना बहुत हलचल वाला रहेगा। दो ग्रहण, जिसमें से एक चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को भारत में दिखेगा, कई राशियों के लिए बहुत खास रहने वाला है। चंद्र ग्रहणकुंभ राशि में लग रहा है और सूर्य ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है। इसके अलावा 17 सितंबर को सूर्य का कन्या राशि में जाना, बुध का 15 सितंबर को कन्या राशि में जाना और मंगल और शुक्र का गोचर भी कई राशियों को प्रभावित करेगा। ज्योतिषियों की मानें तो यह महीना कई राशियों के धैर्य और रिलेशनशिप का इम्तिहान लेगा औक अनके लिए आगे बढ़ने के कई रास्ते भी खोलेगा। आइए जानते हैं इससे किन राशियों के लिए परेशानियों और अलर्ट रहने के संकेत हैं।

कुंभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप में इम्तिहान का समय है, जिन लोगों को एक दूसरे पर विश्वास है, वो एक साथ खड़े दिखेंगे। बिजनेस लाइफ नें सूर्यग्रहण के कारण आपकी पार्टनरशिप में असर होगा।

मकर राशि वालों को फाइनेंस, रिसोर्स में फोकस करना होगा। चंद्रग्रहण के कारण आर्थिक स्थिति पर असर होगा, इसलिए सेविंग करें, अचानक खर्चें आ सकते हैं। इसके लिए धैर्य रखें और सोचसमझकर आगे बढ़ें।

धनु राशि वालों के लिए अचानक से कोई खुलासा होगा। जो परिवार में किसी खास से जुड़ा होगा। आपको फिलहाल सोच समझकर काम लेना चाहिए और परिस्थिति को अच्छे से समझना चाहिए। जल्दबाजी में फैसले लेंगे तो कंफ्यूजन और बढ़ेगा।

मीन राशि वालों की हेल्थ, मेंटल हेल्थ और रोजाना के कामों पर इसका असर होगा। सूर्य ग्रहण आपको अनुशासन सिखा कर जाएगा। यह आपको फिर से ताकत जुटाने का भी साहस देगा। आपके लिए समय अच्छा है।