4 या 5 सितंबर कब है प्रदोष व्रत? जानें शिव पूजन का प्रदोष काल मुहूर्त, पारण समय व व्रत के लाभ
Shukra Pradosh Vrat September: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। महीने में कुल दो प्रदोष व्रत आते हैं। जानें सितंबर महीने का पहला प्रदोष व्रत कब है।
Shukra Pradosh Vrat Kis din hai: प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म में हर महीने के कृष्ण व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत का विधान है। इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन प्रदोष काल में शिव पूजन करने से जातक को मनवांछित फल के साथ सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। हर महीने दो और साल में कुल 24 प्रदोष व्रत किए जाते हैं। इस समय भाद्रपद यानी भादो माह चल रहा है। जानें भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है।
शुक्र प्रदोष व्रत कब है: हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 05 सितंबर को सुबह 04 बजकर 08 मिनट पर प्रारंभ होगी और 06 सितंबर को सुबह 03 बजकर 12 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि में प्रदोष व्रत 5 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन शुक्रवार होने के कारण शुक्र प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है।
शिव पूजन का प्रदोष काल मुहूर्त: हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में अत्यंत शुभ मानी गई है। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल शाम 06 बजकर 38 मिनट से रात 08 बजकर 55 मिनट तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 02 घंटे 17 मिनट की है।
शुक्र प्रदोष व्रत पारण का समय- हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करना चाहिए। शुक्र प्रदोष व्रत का पारण 6 सितंबर को सुबह 06 बजकर 02 मिनट के बाद करना उत्तम रहेगा।
शुक्र प्रदोष व्रत के लाभ: मान्यता है कि शुक्र प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है और पति-पत्नी में प्रेम बढ़ता है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से धन, सुख-समृद्धि व सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।