सितंबर में बदलेगी सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल की चाल, इन राशियों को होगा लाभ
ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों के राशि परिवर्तन को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रहों के राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। कुछ राशि वालों को शुभ तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। सितंबर माह में सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल की चाल बदलने जा रही है।
ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों के राशि परिवर्तन को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रहों के राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। कुछ राशि वालों को शुभ तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। सितंबर माह में सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल की चाल बदलने जा रही है। 13 सितंबर को मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे। 15 सितंबर को शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 15 सितंबर को ही बुध कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल की चाल बदलने से कुछ राशि वालों का भाग्योदय होना तय है। इन राशि वालों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। आइए जानते हैं, सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल की चाल बदलने से किन राशि वालों को होगा लाभ….
मिथुन राशि-
आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की जाएगी।
कार्यों में सफलता के योग बन रहे हैं।
खूब मान- सम्मान मिलेगा।
मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी।
आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय शुभ रहेगा।
कन्या राशि
धार्मिक यात्रा में जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा।
आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा।
लेन- देने से लाभ होगा।
शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे।
दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा।
परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करेंगे।
सिंह राशि
इस दौरान आपकी राशि पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा।
सूर्य गोचर काल में आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे।
मन प्रसन्न रहेगा।
मान-सम्मान में वृद्धि होगी।
जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा।
वृश्चिक राशि
विदेशी कंपनियों से जुड़े लोगों को लाभ प्राप्त हो सकता है।
व्यापार में मुनाफा होगा।
मानसिक तनाव कम होगा।
स्थान परिवर्तन या प्रमोशन के योग बन सकते हैं।
शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता है।
पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।