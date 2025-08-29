September 2025 Surya Aur Chandra Grahan Date Horoscope Rashifal Future Predictions सितंबर में लगेंगे 2 ग्रहण, मेष समेत इन 3 राशियों की बदलेगी किस्मत, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
सितंबर में लगेंगे 2 ग्रहण, मेष समेत इन 3 राशियों की बदलेगी किस्मत

ज्योतिषशास्त्र में सूर्य और चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व होता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। कुछ राशि वालों पर शुभ तो कुछ राशि वालों पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। सितंबर के महीने में 2 ग्रहण लगेंगे। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण और 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 05:51 PM
ज्योतिषशास्त्र में सूर्य और चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व होता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। कुछ राशि वालों पर शुभ तो कुछ राशि वालों पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। सितंबर के महीने में 2 ग्रहण लगेंगे। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण और 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा। 7 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, वहीं 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार सितंबर माह में लगने वाले सूर्य और चंद्र ग्रहण कुछ राशियों के लिए बेहद ही शुभ रहने वाले हैं। इन राशि वालों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। आइए जानते हैं, सितंबर माह में लगने वाले सूर्य और चंद्र ग्रहण किन राशियों के लिए रहेंगे शुभ…

मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए ये दोनों ग्रहण शुभ रहेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आय में वृद्धि होगी। करियर में मनचाही सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। अध्यात्म में मन लगेगा। पिछले निवेशों से धन लाभ होगा। आय के नए स्त्रोत बनेंगे। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। जीवन में खुशहाली आएगी।

सिंह राशि : सिंह राशि वालों को सूर्य और चंद्र ग्रहण से लाभ होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में प्रमोशन का अवसर मिलेगा। व्यावसायिक लाभ होगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। शत्रु पराजित होंगे। सामाजिक कार्यों में शामिल होंगे। प्रेम-संबंधों में मधुरता आएगी।

तुला राशि : सूर्य और चंद्र ग्रहण से तुला राशि वालों का भाग्योदय होना तय है। शैक्षिक कार्यों में अपार सफलता मिलेगी। निवेश के नए अवसर मिलेंगे। रिश्तों में सुधार आएगा। वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी। कड़ी मेहनत और लगन का फल मिलेगा। सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। लव लाइफ के रोमांटिक पलों का आनंद लेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा।

वृश्चिक राशि : सूर्य और चंद्र ग्रहण से वृश्चिक राशि वालों को लाभ ही लाभ होगा। नौकरीपेशा वालों के लिए शुभ समय रहेगा। घर में मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है। रिश्तों में आपसी समझ और तालमेल बेहतर होगा। धर्म-कर्म के कार्यों में शामिल होंगे। सामाजिक पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)