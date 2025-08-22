september 2025 mahine ki pahli ekadashi kab hai Parivartini ekadashi date pujan and vrat paran muhurat Ekadashi Vrat: सितंबर महीने में पहला एकादशी व्रत कब है? जानें डेट, महत्व, पूजन व व्रत पारण का मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़september 2025 mahine ki pahli ekadashi kab hai Parivartini ekadashi date pujan and vrat paran muhurat

Ekadashi Vrat: सितंबर महीने में पहला एकादशी व्रत कब है? जानें डेट, महत्व, पूजन व व्रत पारण का मुहूर्त

When is Parivartini ekadashi: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत शुभ व लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है। जानें इस बार सितंबर महीने का पहला एकादशी व्रत कब है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 06:37 PM
share Share
Follow Us on
Ekadashi Vrat: सितंबर महीने में पहला एकादशी व्रत कब है? जानें डेट, महत्व, पूजन व व्रत पारण का मुहूर्त

Parivartini ekadashi 2025: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति सभी सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। हर महीने दो एकादशी व्रत रखे जाते हैं, इस तरह से साल में कुल 24 एकादशी व्रत का विधान है। सितंबर माह में परिवर्तिनी एकादशी और इंदिरा एकादशी व्रत किए जाएंगे। जानें सितंबर माह का पहला एकादशी व्रत कब है।

सितंबर माह का पहला एकादशी व्रत कब है: हिंदू धर्म में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी को पद्मा एकादशी, पार्श्व एकादशी या जलझूलनी एकादशी के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। इस बार सितंबर में परिवर्तिनी एकादशी 3 सितंबर 2025, बुधवार को है। यह सितंबर महीने का पहला एकादशी व्रत भी होगा।

ये भी पढ़ें:हरतालिका तीज पर राशि अनुसार क्या दान करना चाहिए?

परिवर्तिनी एकादशी 2025 पूजन मुहूर्त: हिंदू पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 03 सितंबर को सुबह 03 बजकर 53 मिनट पर प्रारंभ होगी और 04 सितंबर को सुबह 04 बजकर 21 मिनट पर समाप्त होगी। इस दिन पूजन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04 बजकर 30 मिनट से सुबह 05 बजकर 15 मिनट तक रहेगा। रवि योग सुबह 06 बजे से रात 11 बजकर 08 मिनट तक रहेगा।

परिवर्तिनी एकादशी पर बन रहे शुभ संयोग- परिवर्तिनी एकादशी पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन रवि योग, आयुष्मान योग व सौभाग्य योग का शुभ संयोग बन रहा है। मान्यता है कि इन योग में किए गए कार्य शुभ फलदायी होते हैं।

ये भी पढ़ें:केतु के नक्षत्र में बुध का गोचर, 30 अगस्त से इन 3 राशियों के आएंगे शुभ दिन

परिवर्तिनी एकादशी व्रत पारण का समय- परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण 4 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन व्रत पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 01 बजकर 36 मिनट से शाम 04 बजकर 07 मिनट तक रहेगा।

Ekadashi Vrat Ekadashi Kab Hai
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने