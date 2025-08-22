Ekadashi Vrat: सितंबर महीने में पहला एकादशी व्रत कब है? जानें डेट, महत्व, पूजन व व्रत पारण का मुहूर्त

When is Parivartini ekadashi: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत शुभ व लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है। जानें इस बार सितंबर महीने का पहला एकादशी व्रत कब है।

Parivartini ekadashi 2025: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति सभी सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। हर महीने दो एकादशी व्रत रखे जाते हैं, इस तरह से साल में कुल 24 एकादशी व्रत का विधान है। सितंबर माह में परिवर्तिनी एकादशी और इंदिरा एकादशी व्रत किए जाएंगे। जानें सितंबर माह का पहला एकादशी व्रत कब है।

सितंबर माह का पहला एकादशी व्रत कब है: हिंदू धर्म में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी को पद्मा एकादशी, पार्श्व एकादशी या जलझूलनी एकादशी के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। इस बार सितंबर में परिवर्तिनी एकादशी 3 सितंबर 2025, बुधवार को है। यह सितंबर महीने का पहला एकादशी व्रत भी होगा।

परिवर्तिनी एकादशी 2025 पूजन मुहूर्त: हिंदू पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 03 सितंबर को सुबह 03 बजकर 53 मिनट पर प्रारंभ होगी और 04 सितंबर को सुबह 04 बजकर 21 मिनट पर समाप्त होगी। इस दिन पूजन का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04 बजकर 30 मिनट से सुबह 05 बजकर 15 मिनट तक रहेगा। रवि योग सुबह 06 बजे से रात 11 बजकर 08 मिनट तक रहेगा।

परिवर्तिनी एकादशी पर बन रहे शुभ संयोग- परिवर्तिनी एकादशी पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन रवि योग, आयुष्मान योग व सौभाग्य योग का शुभ संयोग बन रहा है। मान्यता है कि इन योग में किए गए कार्य शुभ फलदायी होते हैं।