सफेद, काला या सेंधा नमक, नजर उतारने के लिए किसका इस्तेमाल करें? जानिए नियम

संक्षेप: हमारे घरों में माताएं-दादियां नमक से नजर उतारती थीं और आज भी यह परंपरा कई परिवारों में जारी है। ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में नमक की शुद्धता पर बहुत जोर दिया गया है।

नमक को नकारात्मक ऊर्जा सोखने और बुरी नजर यानी नजर दोष उतारने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय माना जाता है। हमारे घरों में माताएं-दादियां नमक से नजर उतारती थीं और आज भी यह परंपरा कई परिवारों में जारी है। ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में नमक की शुद्धता पर बहुत जोर दिया गया है। बाजार में सफेद, काला और सेंधा नमक आसानी से मिलता है, लेकिन नजर उतारने के लिए इनमें से कौन-सा सबसे अच्छा है? शास्त्रों के अनुसार सेंधा नमक सबसे शुभ और प्रभावी है। आइए विस्तार से जानते हैं इसका कारण और सही नियम।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सेंधा नमक क्यों है सबसे शुभ और प्रभावी शास्त्रों और ज्योतिष में सेंधा नमक (रॉक सॉल्ट) को सबसे शुद्ध माना गया है। यह प्राकृतिक रूप से पहाड़ों से प्राप्त होता है और इसमें मिलावट की संभावना बहुत कम होती है। सेंधा नमक नकारात्मक ऊर्जा को तेजी से सोखता है और बुरी नजर को तुरंत दूर करता है। व्रत-उपवास में भी सेंधा नमक ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि यह सात्विक है। अगर सेंधा नमक उपलब्ध ना हो, तो काला नमक दूसरा विकल्प है, जो शनि और राहु के प्रभाव को कम करता है। आयोडाइज्ड सफेद नमक सबसे कम प्रभावी है, क्योंकि इसमें रासायनिक प्रक्रिया होती है। सेंधा नमक से नजर उतारने से घर में सकारात्मकता बढ़ती है और नजर दोष का प्रभाव पूरी तरह खत्म होता है।

नमक से नजर उतारने की सही विधि नजर उतारने के लिए सेंधा नमक के कुछ टुकड़े या दाने लें। व्यक्ति को शांत जगह पर बिठाएं। दाहिने (सीधे) हाथ से नमक लेकर व्यक्ति के सिर से पैर तक उल्टी दिशा में एंटी-क्लॉकवाइज में 7 बार घुमाएं। घुमाने के बाद नमक को नाली में बहा दें या बहते पानी में डालें। ध्यान रखें कि नमक घर के अंदर ना गिरे। यह उपाय शाम के समय या रविवार या मंगलवार को करें, तो अधिक लाभ मिलता है। नजर उतारते समय मन शांत रखें और सकारात्मक भाव रखें।

किस हाथ से और किन नियमों का पालन करें? ज्योतिष के अनुसार, नजर उतारने के लिए दाहिना हाथ ही इस्तेमाल करें। दाहिना हाथ सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। बायां हाथ से करने से प्रभाव कम होता है। नमक हाथ से न गिरे, अगर गिर जाए तो दोबारा उपाय करें। नजर उतारने वाला व्यक्ति खुद भी साफ-सुथरा हो और सात्विक भोजन करे। नमक फेंकते समय घर से बाहर की दिशा में फेंकें। बच्चों या बुजुर्गों की नजर उतारते समय ज्यादा सावधानी बरतें। उपाय के बाद हाथ धो लें और गणेश जी या हनुमान जी का स्मरण करें।

अन्य नमक के प्रभाव और सावधानियां अगर सेंधा नमक ना हो, तो काला नमक इस्तेमाल करें, यह शनि दोष और बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। सफेद नमक अंतिम विकल्प है, लेकिन इसका प्रभाव कम होता है। उपाय करते समय क्रोध या नकारात्मक भाव ना रखें। गर्भवती महिलाएं या बीमार व्यक्ति खुद नजर ना उतारें। उपाय के बाद घर में अगरबत्ती जलाएं और गंगाजल छिड़कें। नियमित रूप से यह उपाय करने से घर में बुरी नजर का प्रभाव कभी नहीं पड़ता।

नमक से नजर उतारना बहुत सरल और शक्तिशाली उपाय है। सेंधा नमक से करें, तो प्रभाव तुरंत मिलता है। नियमों का पालन करें, तो घर में सुख-शांति बनी रहेगी।