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क्या आपको भी बार-बार दिखते हैं 11:11, 2:22 और 4:44? जानिए क्या कहती हैं मान्यताएं

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसे ही वे घड़ी देखते हैं, बार-बार 11:11, 2:22 या 4:44 जैसे नंबर दिखाई देते हैं। एक-दो बार ऐसा होना संयोग हो सकता है, लेकिन जब यही चीज बार-बार होने लगे तो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं।

क्या आपको भी बार-बार दिखते हैं 11:11, 2:22 और 4:44? जानिए क्या कहती हैं मान्यताएं

कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसे ही वे घड़ी देखते हैं, बार-बार 11:11, 2:22 या 4:44 जैसे नंबर दिखाई देते हैं। एक-दो बार ऐसा होना संयोग हो सकता है, लेकिन जब यही चीज बार-बार होने लगे तो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। अंक ज्योतिष में ऐसे नंबरों को खास माना जाता है। मान्यता है कि ये नंबर व्यक्ति को कुछ संकेत देने का काम करते हैं।

क्या होते हैं एंजेल नंबर?

अंक ज्योतिष में एक जैसे नंबर बार-बार दिखने को एंजेल नंबर कहा जाता है। माना जाता है कि ये नंबर आपको किसी बात की तरफ ध्यान दिलाने आते हैं। कई लोग इसे ब्रह्मांड का संदेश भी मानते हैं। हालांकि इस पर सभी लोगों की राय एक जैसी नहीं होती, लेकिन आध्यात्मिक मान्यताओं में इन नंबरों का खास महत्व बताया गया है।

11:11 दिखे तो क्या माना जाता है?

11:11 को सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले नंबरों में गिना जाता है। मान्यता है कि यह नई शुरुआत का संकेत देता है। अगर किसी को यह नंबर बार-बार दिखे तो इसे आने वाले अच्छे बदलावों से जोड़कर देखा जाता है।

अंक ज्योतिष में 1 अंक को सूर्य से जोड़ा जाता है। सूर्य को आत्मविश्वास, पहचान और आगे बढ़ने का कारक माना जाता है। इसलिए कुछ लोग 11:11 को नए मौके और नई शुरुआत का संकेत मानते हैं।

2:22 का क्या मतलब होता है?

अगर आपको बार-बार 2:22 दिखाई देता है तो इसे धैर्य और संतुलन का संकेत माना जाता है। अंक 2 को चंद्रमा से जोड़ा जाता है। चंद्रमा का संबंध भावनाओं और रिश्तों से माना जाता है।

अंक ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार, यह नंबर बताता है कि जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जिन बातों को लेकर आप परेशान हैं, उनमें समय के साथ सुधार आ सकता है। इसलिए शांति से आगे बढ़ते रहने की सलाह दी जाती है।

4:44 क्यों माना जाता है खास?

4:44 को मेहनत और स्थिरता से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि अगर यह नंबर बार-बार दिख रहा है तो आपकी मेहनत सही दिशा में जा रही है।

कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं में इसे सुरक्षा का संकेत भी माना जाता है। कहा जाता है कि यह नंबर व्यक्ति को अपने काम पर ध्यान बनाए रखने का संदेश देता है।

बार-बार ऐसे नंबर दिखने की वजह क्या मानी जाती है?

अंक ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक, जब व्यक्ति किसी बड़े फैसले के बारे में सोच रहा होता है या जीवन में किसी बदलाव के दौर से गुजर रहा होता है, तब ऐसे नंबर ज्यादा दिखाई दे सकते हैं।

कुछ लोग इसे ब्रह्मांड का संकेत मानते हैं, जबकि कुछ इसे मन का खेल और संयोग बताते हैं। अलग-अलग लोगों की इस बारे में अलग राय हो सकती है।

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क्या करना चाहिए?

मान्यताओं के अनुसार, अगर आपको बार-बार 11:11, 2:22 या 4:44 जैसे नंबर दिखाई दें तो इसे सकारात्मक रहने का संकेत माना जा सकता है। ऐसे समय अपने काम पर ध्यान देना, अच्छे विचार रखना और धैर्य बनाए रखना बेहतर माना जाता है। कई लोग इसे खुद पर भरोसा रखने और आगे बढ़ते रहने का संदेश भी मानते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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