कल है पितृपक्ष की द्वितीया तिथि, 3 मुहूर्त में करें श्राद्ध व तर्पण

Second day of Pitru Paksha 2025, कल है पितृपक्ष की द्वितीया तिथि: हर साल आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से पितृ पक्ष आरंभ होते हैं। 15 दिनों तक अमावस्या तिथि तक पितृ पक्ष चलेंगे। पितृ पक्ष के दौरान दान, श्राद्ध व तर्पण जैसे कार्य कर पितरों को संतुष्ट कर वंश वृद्धि की कामना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आश्विन कृष्ण पक्ष के दिन हमारे मृत पूर्वज मर्त्यलोक में परोक्षरूप से आकर अपनी निचली पीढ़ियों से अन्न जल आदि की अपेक्षा रखते हैं, जिसे लोग पार्वण श्राद्ध के माध्यम से उन्हें मंत्रों के द्वारा पहुंचा कर संतुष्ट करते हैं। पंचांग के अनुसार, 8 सितंबर को द्वितीया तिथि रात 09:11 बजे से शुरू होकर, मंगलवार को शाम 06:28 बजे तक रहेगी। धर्म ग्रंथों के अनुसार, हमारे पितर मर्त्यलोक में कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक निवास करते हुए पार्वण के माध्यम से मिलने वाले अपने भाग की अपेक्षा रखते हैं।

श्राद्ध: श्रद्धा के साथ किए गए काम को ही श्राद्ध कहते हैं। जिस तिथि को श्राद्ध कार्य करते हैं उस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान है। साथ ही जिस दिन आपके पूर्वज का श्राद्ध होता है, उस दिन गाय, कुत्ता कौवा और चींटी को भी खिलाने की चर्चा शास्त्रों में की गई है।

3 मुहूर्त में करें श्राद्ध व तर्पण कुतुप मुहूर्त- 11:53 ए एम से 12:43 पी एम अवधि - 00 घण्टे 50 मिनट्स

रौहिण मुहूर्त- 12:43 पी एम से 01:33 पी एम अवधि - 00 घण्टे 50 मिनट्स

अपराह्न काल- 01:33 पी एम से 04:03 पी एम अवधि - 02 घण्टे 30 मिनट्स

द्वितीय तिथि पर किसका श्राद्ध करें? 9 सितंबर के दिन उन पूर्वजों का श्राद्ध करें, जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने की द्वितीया तिथि को हुआ हो। पंचांग के अनुसार, इस दिन शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों की द्वितीया तिथि का श्राद्ध किया जा सकता है। पिता की तिथि ज्ञात न होने पर पितृ विसर्जन को श्राद्ध करना चाहिए। द्वितीया श्राद्ध को सम्पन्न करने के लिए कुतुप, रौहिण, अपराह्न मुहूर्त आदि शुभ मुहूर्त माने गये हैं।

द्वितीया श्राद्ध करने की विधि इस दिन घर के मुख्य द्वार पर फूल आदि डालकर पितरों का आह्वान करें। पहले यम के प्रतीक कौआ, कुत्ते और गाय का ग्रास निकालें। पात्र में दूध, जल, तिल और पुष्प लें। कुश और काले तिल से तीन बार तर्पण करें। किसी ब्राह्मण को वस्त्र, फल, मिठाई आदि दान दें। जिन्हें ब्राह्मण नहीं मिल सके, वे भोजन आदि मंदिर में बांट सकते हैं।

द्वितीया श्राद्ध कौन कर सकता है: शास्त्रों के अनुसार, श्राद्ध तीन पीढ़ी तक किये जा सकते हैं और इन्हें करने का अधिकार पुत्र, पौत्र, भतीजे और भांजे को है।