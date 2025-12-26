Hindustan Hindi News
वृश्चिक राशिफल 2026 : मई के बाद रिश्तों में आएगी मिठास, कब होगी पैसों की बारिश, नए साथी के भी संकेत

वृश्चिक राशिफल 2026 : मई के बाद रिश्तों में आएगी मिठास, कब होगी पैसों की बारिश, नए साथी के भी संकेत

संक्षेप:

Scorpio Yearly Horoscope Vrishchik Rashifal 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए 21 मई के बाद नवम भाव में बृहस्पति शिक्षा, यात्रा और प्रभावशाली संपर्कों के माध्यम से करियर में उन्नति के अवसर देंगे। शनि लगातार पढ़ाई और क्रिएटिविटी वाले कार्यों में साथ देगा।

Dec 26, 2025 03:13 pm IST
Scorpio Yearly Horoscope Vrishchik Rashifal 2026: साल 2026 में वृश्चिक राशि वालों के करियर और बिजनेस में तरक्की होगी। 21 मई तक बृहस्पति आपकी अष्टम भाव में रहेंगे, इसलिए स्वास्थ्य और धन के मामलों में सावधानी बरतना जरूरी होगा। जोखिम भरे निवेश से बचें और अपनी सेहत पर विशेष ध्यान दें। 21 मई के बाद बृहस्पति नवम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नए संपर्क बनेंगे और सार्वजनिक क्षेत्र में पहचान मिलेगी। पंचम भाव में स्थित शनि शिक्षा और क्रिएटिविटी वाले कामों में मदद करेगा। इस साल संतान सुख या प्रेम संबंधों में देरी हो सकती है।

वृश्चिक लव और रिलेशनशिप राशिफल 2026

पंचम भाव में शनि होने के चलते विवाह या संतान से जुड़े फैसलों में देरी हो सकती है। लेकिन ये संभव है, इसलिए धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें। वर्ष की शुरुआत में धन या स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं रिश्तों पर असर डाल सकती हैं, इसलिए खुलकर बातचीत करें और पैसों को भावनाओं से न जोड़ें। मई के बाद अच्छे संपर्क और बढ़ती प्रतिष्ठा से सहयोगी लोग मिलेंगे और रिश्तों में स्थिरता आएगी। ईमानदारी के साथ की गई बातचीत और छोटी छोटी कोशिशें रिश्तों को मजबूत बनाएंगी।

वृश्चिक करियर और फाइनेंस राशिफल 2026

वर्ष की शुरुआत में अष्टम भाव में बृहस्पति की स्थिति है। ऐसे में जोखिम भरे निवेश से बचें। पार्टनरशिप वाले धन के मामलों में सावधानी बरतें। 21 मई के बाद नवम भाव में बृहस्पति शिक्षा, यात्रा और प्रभावशाली संपर्कों के माध्यम से करियर में उन्नति के अवसर देंगे। शनि लगातार पढ़ाई और क्रिएटिविटी वाले कार्यों में साथ देगा। उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करें। नए कौशल सीखें और लंबे समय के लाभ के लिए वित्तीय सुरक्षा बनाए रखें।

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल 2026

वर्ष की शुरुआत में स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। नियमित जांच कराएं और जरूरत पड़ने पर आराम करें। नियमित नींद, संतुलित आहार और हल्का व्यायाम अपनाएं। मई के बाद का समय स्वास्थ्य योजनाओं को सही ढंग से अपनाने और लंबे समय तक अच्छी दिनचर्या बनाने में मदद करेगा।

2026 के अच्छे महीने

जनवरी से अप्रैल तक निवेश में सावधानी और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। जून से सितंबर के बीच प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और शिक्षा या यात्रा से जुड़े अच्छे अवसर मिलेंगे। अक्टूबर उच्च शिक्षा के लिए आवेदन और करियर में स्थिर प्रगति के लिए अनुकूल है।

2026 के सावधानी वाले महीने

वर्ष की शुरुआत में जोखिम भरे आर्थिक निर्णय न लें। पैसे और भावनाओं को मिलाकर फैसले न करें। विवाह या संतान से जुड़े निर्णय जल्दबाजी में न लें।

2026 का मुख्य मंत्र

शुरुआत में धन और स्वास्थ्य की रक्षा करें, फिर शिक्षा और संपर्कों का उपयोग कर आगे बढ़ें। प्रेम संबंधों में धैर्य रखें और निरंतर प्रयासों से रिश्तों को मजबूत बनाएं। मई के बाद मिलने वाली पहचान का सही उपयोग कर स्थायी अवसर प्राप्त करें।

वृश्चिक राशि के गुण

खूबियां: रहस्यमयी, व्यवहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

कमजोरियां: संदेहपूर्ण, जटिल स्वभाव, अधिकार जताने वाले, अहंकारी, अतिवादी

राशि चिह्न: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का भाग: जनन अंग

राशि स्वामी: प्लूटो, मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग: बैंगनी, काला

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: लाल मूंगा

वृश्चिक राशि की अनुकूलता

स्वभाविक संबंध : कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी बनेगी : वृषभ, वृश्चिक

ठीक ठाक बनेगी : मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम बनेगी : सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

