Hindi Newsधर्म न्यूज़Scorpio Weekly Horoscope Vrishchik Saptahik Rashifal 9-15 November 2025
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: वृश्चिक राशि के लिए 9 से 15 नवंबर का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप: Scorpio weekly Horoscope vrishchik Rashi ka Rashifal 9-15 November 2025: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है।

Sun, 9 Nov 2025 06:25 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Scorpio Weekly Horoscope, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: कुछ रिलेशनशिप फेल हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर रिश्ते अच्छे रहेंगे। नौकरी में सफलता पाने के लिए अवसरों का लाभ उठाएं। इस सप्ताह धन और सेहत दोनों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

वृश्चिक राशि के लिए 9 से 15 नवंबर का समय कैसा रहेगा?

वृश्चिक लव लाइफ: प्रेम संबंधों में बड़े मोड़ आ सकते हैं। सप्ताह के दूसरे भाग में आपको सरप्राइज की उम्मीद हो सकती है। आपको फालतू टॉपिक से बचना चाहिए, जो आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। आपको एक साथ अधिक समय भी बिताना चाहिए, और सप्ताह का दूसरा भाग प्रेमी को माता-पिता से मिलवाने के लिए भी अच्छा है। सिंगल जातक किसी स्पेशल व्यक्ति से मिलकर प्रपोज कर सकते हैं। पॉजिटिव फीडबैक मिल सकता है। ऑफिस के रोमांस को वैवाहिक जीवन से दूर रखना भी अच्छा है, क्योंकि पारिवारिक जीवन में खलल डालना आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे।

करियर राशिफल: ऑफिस में आपकी मेहनत प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट में पॉजिटिव परिणाम लाएगी। कोई सहकर्मी आपको नाराज करने की कोशिश कर सकता है या आपकी उपलब्धियों को कम आंक सकता है। आपको टीम सेशन में नए आइडिया प्रेजेंट करने चाहिए। आप सप्ताह के पहले भाग में व्यापार या बिजनेस से जुड़ा कोई नई कांसेप्ट या आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं। जो लोग सशस्त्र बलों, न्यायपालिका या मीडिया में हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

फाइनेंशियल लाइफ: धन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन आपकी रूटीन प्रभावित नहीं होगी। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और नई संपत्ति खरीदने पर विचार कर सकते हैं। आप निवेश, विशेष रूप से स्टॉक या संपत्ति में, पर विचार कर सकते हैं क्योंकि बेहतर फ्यूचर के लिए निवेश करने का यह एक अच्छा समय है। जो लोग होम लोन मंजूर होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर होगी। व्यवसायियों को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसका असर भविष्य के व्यापार विस्तार पर पड़ सकता है।

सेहत राशिफल: अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। नींद संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। उम्रदराज जातकों को गीले फर्श का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आपके पैरों में दर्द हो सकता है। सप्ताह के आखिरी दिन तक सभी छोटी-मोटी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। आप डाइट में अधिक प्रोटीन और विटामिन शामिल करने पर भी विचार कर सकते हैं। यह सप्ताह सेहत संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। मधुमेह रोगियों को अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
