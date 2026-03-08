वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: वृश्चिक राशि के लिए 8 से 14 मार्च तक का समय कैसा रहेगा?
Scorpio weekly Horoscope vrishchik Rashi ka Rashifal 8-14 March 2026: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है।
Scorpio Weekly Horoscope Vrishchik Saptahik Rashifal 8-14 March 2026, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: रिश्ते में खुशी ढूंढें और इस बात का ध्यान रखें कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। काम में काबिलियत साबित करने के लिए प्रोफेशनल मुश्किलों को सॉल्व करें। फाइनेंशियल तौर पर आप अच्छी कंडीशन में रहेंगे। इस सप्ताह में आपकी हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है। इस सप्ताह में रिश्ते की दिक्कतें सुलझाएं। अपने लवर को खुश रखें। छोटी-मोटी मुश्किलों के बावजूद, आप उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। जैसे-जैसे ये सप्ताह आगे बढ़ेगा, पैसा आएगा।
वृश्चिक राशि के लिए 8 से 14 मार्च तक का समय कैसा रहेगा?
इस सप्ताह का वृश्चिक राशि का लव राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह गौर करें कि आप रिश्ते के लिए समय निकालें। प्यार के मामले में ज्यादा एक्सप्रेसिव होने पर विचार करें। आपका पार्टनर जिद्दी बर्ताव कर सकता है, जबकि कुछ महिलाएं अपने एक्स-लवर को अपनी लाइफ में वापस पा सकती हैं, जिससे मौजूदा लव अफेयर में भी गड़बड़ हो सकती है। इस सप्ताह में असहमति होने पर कड़वे शब्दों से बचना अच्छा रहेगा। आपको प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों कामों में सपोर्टिव भी होना चाहिए। मैरिड लोगों को रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति के दखल देने से बचना चाहिए। आप परिवार बढ़ाने के बारे में भी गंभीरता से सोच सकते हैं।
इस सप्ताह का वृश्चिक राशि का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह आप पर नैतिकता से भटकने का दबाव हो सकता है, और यह सरकारी अधिकारियों और मीडिया वालों के बीच आम बात हो सकती है। आपको यह जानना होगा कि आखिर में सच की ही जीत होती है। इस सप्ताह टेक्निकल स्किल्स को अपडेट करना अच्छा है, क्योंकि इससे खास प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में मदद मिलेगी। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना चाहिए जिससे क्लाइंट्स भी इम्प्रेस होंगे। हफ्ते का दूसरा हिस्सा उन लोगों के लिए बहुत जरूरी हो सकता है, जो हाल ही में किसी ऑर्गनाइजेशन में शामिल हुए हैं।
इस सप्ताह का वृश्चिक राशि का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह के पहले हिस्से में खुशहाली आपको नई गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने में मदद करेगी। इस सप्ताह स्टॉक मार्केट में बड़े इन्वेस्टमेंट करने से बचें। आप इस सप्ताह फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप सप्ताह में किसी दोस्त या रिश्तेदार से जुड़े पैसे के मसले को सुलझाने के लिए भी चुन सकते हैं। आप किसी दोस्त के साथ पैसे से जुड़े मसले को सुलझाने पर भी गंभीरता से विचार कर सकते हैं। कुछ लोग परिवार में किसी सेलिब्रेशन में भी हिस्सा ले सकते हैं।
इस सप्ताह का वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह में सेहत से समझौता न करें। ध्यान रखें कि आपकी लाइफस्टाइल बैलेंस्ड हो। बच्चों को वायरल फीवर या गले में खराश हो सकती है जो शायद इतनी गंभीर न हो कि उनकी रोजमर्रा की लाइफ पर असर डाले। जिन लोगों को सीने से जुड़ी बीमारियां हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ लोगों को सांस से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। इसके लिए मेडिकल मदद की जरूरत भी पड़ सकती है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट