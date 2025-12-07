Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Scorpio Weekly Horoscope Vrishchik Saptahik Rashifal 7-13 December 2025 future predictions
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: वृश्चिक राशि के लिए 7 से 13 दिसंबर का समय कैसा रहेगा?

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: वृश्चिक राशि के लिए 7 से 13 दिसंबर का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Scorpio weekly Horoscope vrishchik Rashi ka Rashifal 7-13 December 2025: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है।

Dec 07, 2025 07:02 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Scorpio Weekly Horoscope, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: आप एक शानदार लव लाइफ के साथ-साथ एक बिजी लेकिन प्रोडक्टिव ऑफिस लाइफ का अनुभव कर सकते हैं। इस सप्ताह पैसे का इस्तेमाल स्मार्ट तरीके से करें। हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं।

वृश्चिक राशि के लिए 7 से 13 दिसंबर का समय कैसा रहेगा?

वृश्चिक लव लाइफ: लव अफेयर में अच्छा समय बीतेगा। आपको एक अच्छे सुनने वाले बनना चाहिए। रिश्ते में खुशी रहेगी। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें अपनी फीलिंग्स बताने के लिए कॉल पर कनेक्ट होना चाहिए। यह कंसीव करने का भी अच्छा समय है, और शादीशुदा लोग नया परिवार शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। सिंगल लोग उम्मीद कर सकते हैं कि हफ्ते के आगे बढ़ने के साथ कोई उनकी जिंदगी में आएगा। आपको ओपन कम्युनिकेशन रखना चाहिए, जिससे ज्यादातर मौजूदा दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी।

करियर राशिफल: आपकी प्रोफेशनल लाइफ में छोटी-मोटी चुनौतियां आ सकती हैं। इस सप्ताह एक सही प्लान बनाना अच्छा रहेगा। कुछ कामों के लिए नए आइडिया की जरूरत होगी। हमेशा डेडलाइन से पहले काम के लिए तैयार रहें। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, वे नोटिस दे सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के लिए बहुत सारे कॉल आएंगे। आपको टीम मीटिंग्स में ज्यादा जोर से नहीं बोलना चाहिए। आपको ऐसा एटिकेट बनाए रखना चाहिए, जो आपके फेवर में काम करे। जो लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं, उन्हें ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है। स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर करेंगे।

फाइनेंशियल राशिफल: पैसे से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों को प्रोफेशनल अप्रेजल मिलेगा, जिससे बैंक बैलेंस पर असर पड़ेगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय आपको सावधान रहना चाहिए। यह सप्ताह सट्टेबाजी वाले बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। सीनियर लोग बच्चों में पैसा बांटने के बारे में सोच सकते हैं। बिजनेसमैन को नए कॉन्ट्रैक्ट पाने के मौके मिलेंगे, और इससे पैसे का बिना रुकावट फ्लो भी होगा।

सेहत राशिफल: जंक फूड्स का सेवन छोड़कर और ज्यादा सब्जियां और फल खाकर हेल्दी रहें। आप इस हफ्ते जिम या योगा क्लास भी शुरू कर सकते हैं। ऑफिस के प्रेशर को अपनी मेंटल हेल्थ पर असर न पड़ने दें। आपको सीने में दर्द के बारे में सावधान रहना चाहिए और जब भी बेचैनी महसूस हो तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कुछ बच्चों को आंखों और कानों से जुड़ी दिक्कतें होंगी। महिलाओं को डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
