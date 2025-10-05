वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल : 5 से 11 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 5 से 11 अक्टूबर तक का समय…

Scorpio Weekly Horoscope, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (5-11 अक्टूबर, 2025): इस सप्ताह आपकी इंट्यूशन मजबूत रहेगी। अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा कीजिए, सच को नरमी से बोलिए और काम शांति से कीजिए। रोज ज़मीन से जुड़े रहेंगे तो नए मौके सामने आएंगे। आप अपनी गहरी भावनाओं को महसूस करेंगे, जो आपको समझदारी से फैसले लेने में मदद देंगी। शांति से बोलिए और संभलकर काम कीजिए, इससे रिश्ते मजबूत होंगे। काम पर ध्यान केवल जरूरी टास्क पर रखिए। पैसों से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी न करें। हल्का आराम और थोड़ी वॉक आपके मन और ऊर्जा को संतुलित रखेगी।

लव राशिफल: इस सप्ताह आपके रिश्तों में भावनाओं की गहराई आपकी ताकत बनेगी। अपनी जरूरतें साफ और नरमी से बताइए। साथी उम्मीद से ज्यादा ध्यान देंगे। अविवाहित वृश्चिक जातक किसी सच्चे इंसान की ओर आकर्षित हो सकते हैं। किसी शांत मुलाकात या गहरी बातचीत के दौरान। इस बात का ध्यान रखिए भरोसे से ही अपनापन मिलता है। छोटे-छोटे जेस्चर और लगातार ध्यान रिश्ते में नजदीकी लाएंगे। धैर्य रखें, ईमानदारी से तारीफ करें और धीरे-धीरे बढ़ता हुआ स्नेह महसूस करें, जो सुरक्षित और सच्चा होगा।

करियर राशिफल: इस सप्ताह करियर में आपकी ताकत फोकस और लगातार मेहनत से बढ़ेगी। जरूरी काम एक-एक करके कीजिए। शॉर्टकट से बचिए। रिसर्च और सोच-समझकर बनाई योजना आपकी योग्यता दिखाएगी। अगर किसी प्रोजेक्ट को लेकर कन्फ्यूजन है तो किसी भरोसेमंद साथी या मेंटर से शांति से बात करें। अपने गोल्स तब तक गुप्त रखें जब तक योजना साफ न हो जाए।

आर्थिक राशिफल: इस सप्ताह फाइनेंस को सावधानी से संभालने की जरूरत है। बिल चेक करें और एक अनावश्यक खर्च हटा दीजिए ताकि पैसा बचे। बड़ी खरीदारी तब तक टालें जब तक अन्य विकल्पों की तुलना न कर लें। अगर किसी को कर्ज दे रहे हैं तो साफ एग्रीमेंट लिखकर और सम्मानजनक ढंग से बात करें। कोई छोटा, सुरक्षित इन्वेस्टमेंट या एक्स्ट्रा काम आपकी आमदनी धीरे-धीरे बढ़ा सकता है। रिसीट्स संभालें और रोज के खर्च लिखें। ये आदतें आपके संसाधनों को बचाएंगी और लंबे समय की आर्थिक शांति देंगी।

स्वास्थ्य राशिफल: इस सप्ताह अपने शरीर पर ध्यान दें। नींद नियमित रखें और आसान एक्सरसाइज जैसे वॉक या हल्का योग करें ताकि तनावरहित रहें। पौष्टिक खाना खाएं। पानी पर्याप्त पिएं और देर रात मिठाई का सेवन न करें। सुबह छोटी-छोटी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। मन शांत रहेगा। अगर सिरदर्द या थकान ज्यादा है तो आराम कीजिए और स्क्रीन टाइम कम करें।

वृश्चिक राशि के गुण सकारात्मक: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

नकारात्मक: शक्की, जटिल, अधिकार जताने वाले, अहंकारी, अति भावुक

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का भाग: जननांग

ग्रह स्वामी: प्लूटो, मंगल

लकी डे: मंगलवार

लकी कलर: बैंगनी, काला

लकी नंबर: 4

लकी स्टोन: मूंगा (Red Coral)

प्राकृतिक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com