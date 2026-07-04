वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: वृश्चिक राशि के लिए 5-11 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा?
Scorpio weekly Horoscope vrishchik Rashi ka Rashifal 5-11 July 2026: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। जानें नया हफ्ता वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होगा?
Scorpio Weekly Horoscope Vrishchik Saptahik Rashifal 5-11 July 2026, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: सप्ताह खुशी और सक्रियता के साथ शुरू होगा। बच्चों, युवा रिश्तेदारों या किसी प्रिय से अच्छी बात सुनकर मन प्रसन्न होगा। काम में मन लगेगा और निर्णय लेने में झिझक कम होगी। मंगल आपको साहस देगा और नए काम, सामाजिक निमंत्रण या रुके विचार को आगे बढ़ाने का मन बनेगा। मंगलवार से गुरुवार तक गति बनी रहेगी। किसी समारोह, परिवार के कार्यक्रम या सामाजिक मिलन में उपयोगी बातचीत हो सकती है। विद्यार्थी ध्यान लगाएंगे और कारोबारियों को विकास के लिए यात्रा या संपर्क की जरूरत पड़ सकती है। शुक्रवार को योजना निजी रखें। छिपा विरोध, थकान या अनावश्यक बहस से बचें। शनिवार पार्टनर या करीबी व्यक्ति के सहयोग से फिर संतुलन देगा।
वृश्चिक राशि के लिए 5-11 जुलाई तक का समय कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
लव राशिफल
दिल इस सप्ताह जागा हुआ रहेगा। सोमवार प्रेम में प्रगति और आकर्षण का संकेत दे सकता है। जो लोग संबंध में हैं, वे खुलकर बात करने और समय निकालने के मूड में रहेंगे। एक सही समय पर भेजा संदेश या साथ में छोटी चाय भी मन को बहुत खुशी दे सकती है। बुधवार प्रेमियों के लिए अच्छा है। पुरानी ठंडक कम करने या मन साफ करने का अवसर मिल सकता है। सामाजिक माहौल भी रिश्ते को हल्का करेगा। शुक्रवार संवेदनशील दिन है। शक, थकान या छिपी नाराजगी प्रतिक्रिया को रंग सकती है। निष्ठा को जांचने के खेल न खेलें। शनिवार गर्माहट लौटेगी। घर और बाहर महिलाओं से व्यवहार में विशेष नरमी रखें।
करियर राशिफल
विद्यार्थियों के लिए सप्ताह अच्छा परिणाम दे सकता है। सोमवार से ध्यान मजबूत रहेगा। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार पढ़ाई, परीक्षा, इंटरव्यू, प्रवेश या कौशल परीक्षा के लिए सहायक हैं। कठिन विषयों को इसी समय शांत मन से पकड़ें। प्रयास का असर दिखेगा। नौकरी करने वालों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपकी शांत मेहनत नोटिस होगी। कारोबारियों को नए काम, यात्रा, साझेदारी या महत्वपूर्ण निर्णय की संभावना दिखेगी। गुरुवार नेटवर्किंग और प्रगति के लिए अच्छा रहेगा। शुक्रवार को कागज, बातचीत और योजना संभालकर रखें। प्रतिस्पर्धा हो तो ध्यान भटकने न दें।
धन राशिफल
धन की शुरुआत साहसी रहेगी। सोमवार और बुधवार छोटे सोचे हुए जोखिम या ट्रेडिंग जैसे मामलों में आकर्षण दे सकते हैं, पर फर्क लालच और समझ में है। जीत का अहसास हो तो भी कदम सीमित रखें। कारोबार में नए संपर्क लाभ का रास्ता बना सकते हैं। यात्रा, विस्तार या सामाजिक कार्यक्रम पर खर्च होगा। लाभ आए तो उसे दिखावे में न उड़ाएं। शुक्रवार उधार लेने या देने के लिए ठीक नहीं है, जब तक सच में जरूरत न हो। शनिवार जीवनसाथी या साझेदार से व्यावहारिक समझ मिलेगी। बचत को मजबूत करें और किसी भी निवेश में कागज साफ रखें।
सेहत राशिफल
स्वास्थ्य मजबूत रहेगा, खासकर मंगलवार से गुरुवार तक। व्यायाम, वॉक, साफ भोजन या पुरानी दिनचर्या फिर शुरू करने के लिए अच्छा समय है। मन अच्छा होगा तो शरीर भी साथ देगा। ऊर्जा को सही दिशा दें, बहस या गुस्से में खर्च न करें। शुक्रवार को थकान, छिपा तनाव या शक मन को भारी कर सकता है। भोजन हल्का रखें और देर रात तक स्क्रीन न देखें। अधिक तीखा बोलना अपने ही मन को अस्थिर करेगा। शनिवार राहत देगा। पार्टनर या परिवार के साथ शांत समय, पानी और पर्याप्त नींद आपको फिर संतुलित कर देंगे।
सप्ताह की सलाह
ऊर्जा बहुत है, पर हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। योजना निजी रखें और जीत को संयम से संभालें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र