Hindi Newsधर्म न्यूज़Scorpio Weekly Horoscope Vrishchik Saptahik Rashifal 4-10 January 2026 future predictions
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: वृश्चिक राशि के लिए 4 से 10 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: वृश्चिक राशि के लिए 4 से 10 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Scorpio weekly Horoscope vrishchik Rashi ka Rashifal  4-10 January 2026: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है।

Jan 04, 2026 06:31 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Scorpio Weekly Horoscope Vrishchik Saptahik Rashifal 4-10 January 2026, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: आपका फोकस आपको सच्ची प्राथमिकताओं को देखने में मदद करेगा। शांत सोच-विचार काम और घर के लिए क्लियर फैसले लेने में मदद करेगा। अपने करीबियों के साथ आसान शब्दों का इस्तेमाल करें, और लगातार कोशिश से छोटी-मोटी समस्याओं को ठीक करें। मजबूत फोकस आपको छोटे कामों को देखभाल और ध्यान से पूरा करने में मदद करेगा। परिवार के साथ शांत बातचीत से जल्दी राहत और नई अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अभी छोटी प्लानिंग बाद की चिंताओं को कम करेगी और रास्ता क्लियर रखेगी। इस सप्ताह आपका फोकस तेज होगा, फीलिंग्स शांत होंगी, और फैसलों से छोटी-छोटी जीत मिलेंगी। शांत फैसले पर भरोसा करें, करीबी दोस्तों की बात सुनें, और दयालु स्वभाव से काम करें।

वृश्चिक राशि के लिए 4 से 10 जनवरी तक का समय कैसा रहेगा?

वृश्चिक राशि का इस सप्ताह का लव राशिफल: ये सप्ताह ईमानदारी से बात करने और ध्यान से सुनने के मौके देता है। अगर आप सिंगल हैं, तो रोमांचक बातचीत हो सकती है। किसी को जानने के लिए समय लें। पार्टनरशिप में, भावनाओं को शांति से शेयर करें, देखभाल वाले छोटे-छोटे काम प्लान करें, और ऐसे फैसले लेने से बचें, जिनसे स्ट्रेस हो। ईमानदारी से कहे गए दयालु शब्द रिश्तों को मजबूत और भरोसेमंद बनाएंगे। सुनने या घर के कामों में मदद करने जैसे छोटे-छोटे लगातार कामों से देखभाल दिखाएं। जरूरत पड़ने पर अपने पार्टनर को पर्सनल स्पेस दें।

वृश्चिक राशि का इस सप्ताह का करियर राशिफल: जरूरी कामों को पूरा करने के लिए फोकस्ड रहें और कोशिश करें। एक सावधानी भरी योजना आपको बिना तनाव के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगी। टीम के सदस्यों के साथ क्लियर अपडेट शेयर करें, क्रिएटिव सुझाव स्वीकार करें, और अपने काम को भरोसा बनाने दें और बाद में पहचान का मौका दें। काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें ताकि काम पूरा करना आसान लगे। प्राथमिकताओं की एक क्लियर लिस्ट रखें और उन्हें एक-एक करके पूरा करें। जब मदद मिले तो स्वीकार करें। टीम वर्क भारी काम को हल्का बनाता है।

वृश्चिक राशि का इस सप्ताह का फाइनेंशियल राशिफल: अपने खर्चों की जांच करें और हर दिन थोड़ा सेविंग्स करने के लिए एक आसान योजना बनाएं। सलाह लिए बिना बड़ी खरीदारी से बचें। एक छोटा रिफंड या बचाई गई रकम अच्छा महसूस कराएगी। फालतू खर्च कम करने के छोटे-छोटे तरीके ढूंढे, जैसे इस्तेमाल न की गई सब्सक्रिप्शन या ज्यादा खरीदारी कैंसल करना। हर सप्ताह एक तय छोटी रकम अलग रखें ताकि सेविंग्स हो सके। पैसे बचाने के आसान टिप्स के लिए किसी समझदार दोस्त या माता-पिता से बात करें, जिनका आप इस्तेमाल कर सकें।

वृश्चिक राशि का इस सप्ताह का सेहत राशिफल: अच्छे से आराम करें और अपने शरीर को धीरे-धीरे एक्टिव बनाएं। छोटी सैर, सांस लेने के व्यायाम और नियमित सोने का समय बनाए रखें। अगर स्ट्रेस आपको परेशान कर रहा है तो इसे किसी भरोसेमंद दोस्त या बड़े से शेयर करें और शांति व एनर्जी के लिए आसान रूटीन का पालन करें। जब तनाव बढ़े तो मन को शांत करने के लिए सांस लेने वाली एक्सरसाइज करें। सुबह हल्की स्ट्रेचिंग करने से आपका दिन हल्का महसूस हो सकता है। अगर आप थके हुए हैं, तो ज्यादा आराम करें और जब तक आप बेहतर महसूस न करें, तब तक भारी काम से बचें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
