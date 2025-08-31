Scorpio Weekly Horoscope Vrishchik Saptahik Rashifal 31 August-6 September 2025 वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: वृश्चिक राशि के लिए 31 अगस्त-6 सितंबर का समय कैसा रहेगा?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Scorpio Weekly Horoscope Vrishchik Saptahik Rashifal 31 August-6 September 2025

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: वृश्चिक राशि के लिए 31 अगस्त-6 सितंबर का समय कैसा रहेगा?

Scorpio weekly Horoscope vrishchik Rashi ka Rashifal 31 August-6 September 2025: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 31 Aug 2025 06:33 AM
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: वृश्चिक राशि के लिए 31 अगस्त-6 सितंबर का समय कैसा रहेगा?

Scorpio Weekly Horoscope, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: अपने पार्टनर के साथ खुश रहें। ऑफिस में बेहतरीन रिजल्ट्स देते रहें। छोटी-मोटी आर्थिक दिक्कतें आ सकती हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

वृश्चिक राशि के लिए 31 अगस्त-6 सितंबर का समय कैसा रहेगा?

वृश्चिक लव लाइफ: इस सप्ताह पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें। साथ में एक्स्ट्रा समय बिताएं। प्रेम संबंधों में बातचीत बेहद जरूरी है। इस सप्ताह दोनों प्रेमियों के बीच खुलकर बात करने के बाद कुछ रिश्ते फिर से पटरी पर आ सकते हैं। आपके माता-पिता आपके प्यार को मंजूरी दें सकते हैं। आप रिश्ते को एक नए मुकाम पर ले जाने पर भी विचार कर सकते हैं। कुछ प्रेम संबंध विवाह में भी बदल सकते हैं। सिंगल जातक सप्ताह के पहले भाग में अपने क्रश से अपनी भावनाओं का इजहार कर सकते हैं। मैरिड महिलाएं अपने परिवार को बढ़ाने पर विचार कर सकती हैं।

करियर राशिफल: आपकी मेहनत पर किसी सहकर्मी द्वारा सवाल उठाया जा सकता है। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए ऑफिस में आलोचना से बचना जरूरी है। आपको नौकरी से जुड़े नए रिस्क उठाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कला और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिलेंगे। आपको गुस्सैल स्वभाव वाले क्लाइंट्स से बात करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। नौकरी चाहने वालों को इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। अच्छे पैकेज वाला ऑफर लेटर मिल सकता है। व्यवसायी नए लोगों से संपर्क करेंगे, जो भविष्य में मददगार साबित हो सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: शेयर मार्केट में बड़े निवेश की कोई गुंजाइश नहीं है। आप किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ धन-संपत्ति को लेकर कोई आर्थिक मसला सुलझा सकते हैं। आप दान-पुण्य भी कर सकते हैं। कुछ महिलाओं को संपत्ति का एक हिस्सा विरासत में मिलने की संभावना है। सप्ताह का दूसरा भाग संपत्ति खरीदने का फैसला लेने के लिए अच्छा है।

सेहत राशिफल: स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ जातकों को फेफड़ों से संबंधित समस्या भी हो सकती है। वायरल बुखार, पाचन संबंधी दिक्कतें और दृष्टि संबंधी समस्या भी हो सकती है। इस सप्ताह इन्फेक्शन से सावधान रहें। सप्ताह के अंतिम भाग में आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। गर्भवती महिलाओं को भारी सामान उठाने से बचना चाहिए, जबकि कुछ उम्रदराज जातकों को नींद से संबंधित शिकायत हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

