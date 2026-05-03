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वृश्चिक साप्ताहिक राशिफलः वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा 3 से 9 मई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

May 03, 2026 07:05 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Scorpio weekly Horoscope vrishchik Rashi ka Rashifal 3-9 may 2026: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। जानें नया हफ्ता वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होगा?

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफलः वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा 3 से 9 मई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Scorpio Weekly Horoscope Vrishchik Saptahik Rashifal 3 to 9 may 2026, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: इस हफ्ते किसी करीबी रिश्ते में आपको धैर्य रखने की जरूरत पड़ सकती है। इस हफ्ते वृषभ राशि में बुध का गोचर हो रहा है, जिसका असर रिश्तों, बातचीत और समझौतों पर रहेगा। आपको लग सकता है कि सामने वाला कुछ छुपा रहा है, लेकिन जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें। पहले उनकी बात ध्यान से सुनें, इससे स्थिति साफ होगी। सप्ताह के बीच में भरोसा, जिम्मेदारी या परिवार से जुड़े मुद्दों पर बात हो सकती है। कुंभ में प्लूटो के वक्री होने से मन के अंदर की बातें और घर से जुड़ी चिंताएं सामने आ सकती हैं। वहीं, सप्ताह के अंत में प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच-समझकर फैसला लें। शांत तरीके से बात करने और अपनी उम्मीदें साफ रखने से रिश्तों में सुधार आ सकता है। छोटे बदलाव भी आपको ज्यादा सुरक्षित और संतुष्ट महसूस कराएंगे।

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वृश्चिक राशि का लव साप्ताहिक राशिफल

रिश्तों को लेकर कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सीधी बात करें। बेवजह बात का मतलब निकालने से बचें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो अपनी जरूरतें साफ-साफ बताएं, सामने वाले को बिना कहे समझने की परीक्षा न दें। प्यार से की गई सीधी बातचीत आपको राहत दे सकती है। जरूरी नहीं कि आप एक ही बार में अपनी सारी भावनाएं बता दें, लेकिन सब कुछ अकेले मन में दबाकर रखना भी ठीक नहीं है। सिंगल लोगों को ऐसा व्यक्ति पसंद आ सकता है जो शांत, समझदार और भरोसेमंद हो। अच्छा रिश्ता बनने के लिए ड्रामा जरूरी नहीं होता। ईमानदारी और भरोसा दिखाएं, इससे ज्यादा सुकून मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति लगातार अच्छे व्यवहार से भरोसा दिखा रहा है, तो उसे जरूर नोटिस करें।

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वृश्चिक राशि का करियर साप्ताहिक राशिफल

काम में इस समय दूसरे लोग असर डाल सकते हैं। नौकरी में हैं तो कोई सीनियर, क्लाइंट या साथी जरूरी बात कह सकता है। अधूरी जानकारी पर जल्दी रिएक्ट न करें। पहले साफ सवाल पूछें और जवाब आने का इंतजार करें। शांत रहेंगे तो आपकी इमेज मजबूत रहेगी। बिजनेस करने वालों को इस समय एग्रीमेंट, डील या काम की जिम्मेदारियां चेक करनी चाहिए। छात्रों के लिए बेहतर है कि अकेले सब समझने की बजाय किसी से मदद लें। जरूरी बातें लिखकर रखें, ताकि बाद में कन्फ्यूजन न हो। साफ बात और सहयोग से काम बेहतर चलेगा।

वृश्चिक राशि का मनी साप्ताहिक राशिफल

पैसों से जुड़े फैसलों में किसी दूसरे व्यक्ति की राय या परिवार का असर हो सकता है। पार्टनर के पैसे, क्लाइंट पेमेंट, बकाया राशि या साझा खर्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। झिझक की वजह से सवाल पूछने से न रुकें। साफ जानकारी रखने से भरोसा और शांति बनी रहती है। बचत, निवेश या ट्रेडिंग में जल्दबाजी न करें। कोई सलाह सही लग सकती है, लेकिन पहले अच्छी तरह जांच लें। सिर्फ जल्दी कंट्रोल पाने के लिए फैसले न लें। जब पैसे से जुड़े समझौते साफ और जरूरत हो तो लिखित में हों, तब चीजें ज्यादा सुरक्षित लगती हैं। इस हफ्ते सही जानकारी आपके शक को कम करेगी और प्लानिंग आसान बनाएगी।

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वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य साप्ताहिक राशिफल

सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा तनाव मन में रखने से उसका असर शरीर पर दिख सकता है। नींद खराब हो सकती है, पेट में दिक्कत या थकान महसूस हो सकती है। इसलिए तनाव को अंदर दबाकर न रखें। गर्म खाना खाएं, पानी पिएं, आराम करें और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें। खुद को ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने के चक्कर में सेहत को नजरअंदाज न करें। हर बात का जवाब तुरंत जरूरी नहीं है। थोड़ा आराम करें, शरीर को समय दें, फिर ही कोई बड़ा फैसला लें।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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