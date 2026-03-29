वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: वृश्चिक राशि के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल तक का समय कैसा रहेगा?
Scorpio weekly Horoscope vrishchik Rashi ka Rashifal 29 March-4 April 2026: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है।
Scorpio Weekly Horoscope Vrishchik Saptahik Rashifal 29 March-4 April 2026, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: लव के मामले के विवादों को सुलझाएं। इस सप्ताह परिवार के लिए समय निकालें। सुरक्षित मौद्रिक निवेश करने पर विचार करें। हेल्थ से जुड़ी कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। अपनी लव लाइफ से परेशानियां कम करने की कोशिश करें। अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। प्रोफेशनल रूप से सफल सप्ताह आपका इंतजार कर रहा है। इस सप्ताह धन के मामले में भी आपकी सिचूऐशन पॉजिटिव रहेगी।
वृश्चिक राशि के लिए 29 मार्च से 4 अप्रैल तक का समय कैसा रहेगा?
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
अपने पार्टनर की भावनाओं को महत्व दें। इस सप्ताह ये ध्यान रखें कि आप अपने पार्टनर की पसंद-नापसंद का ध्यान रखें। इससे आप दोनों का रिलेशन और भी मजबूत होगा। कुछ ऐसे रिलेशन, जो टूटने की कगार पर थे, वे फिर से पटरी पर आ सकते हैं। कोई भी बात कहते समय या टिप्पणी करते समय आपको अपने पार्टनर की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। मैरिड लोगों को ऑफिस के रोमांस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपके और आपके सहकर्मी के बीच कुछ पनपने की संभावना है। लॉन्ग डिस्टेंस के रिलेशन को बनाए रखने के लिए आपस में ज्यादा से ज्यादा बातचीत की जरूरत होगी।
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिलने की उम्मीद है। कुछ कामों के सिलसिले में आपको विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है। जो लोग आईटी क्षेत्र में हैं, उन्हें विदेश में काम करने के नए मौके मिल सकते हैं। लेखकों का काम पब्लिश हो सकता है। जबकि वकील, शेफ और बैंकर भी इस सप्ताह काफी सफल और एक्टिव रहेंगे। व्यापार में अपने पत्ते सावधानी से खोलें, क्योंकि निवेश के मामले में लापरवाही बरतने पर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। टीम मीटिंग्स में कुछ नए और अनोखे आइडिया पेश कर सकते हैं, जिनसे आपके क्लाइंट्स भी प्रभावित होंगे। व्यापारियों को फंड जुटाने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अभी व्यापार के विस्तार की योजनाओं को कुछ समय के लिए टाल देना ही बेहतर होगा। स्टूडेंट्स के लिए यह सप्ताह शैक्षणिक दृष्टि से काफी सफल रहेगा।
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
इस सप्ताह धन की स्थिति काफी अच्छी रहेगी। आप अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ पैसों से जुड़े पुराने मामले सुलझा सकते हैं। शेयर मार्केट या किसी बिजनेस में निवेश करने के लिए भी यह एक अच्छा समय है। व्यापारियों को इस सप्ताह अच्छा मुनाफा हो सकता है। कुछ नए बिजनेसमैन को सप्ताह के मध्य तक सफलता का स्वाद चखने को मिल सकता है। सप्ताह का शुरुआती हिस्सा रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए काफी शुभ माना जा रहा है। स्टूडेंट्स को अपनी ट्यूशन फीस या पढ़ाई से जुड़ी अन्य फीस का भुगतान करना पड़ सकता है।
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
आपको हड्डियों से जुड़ी कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा, वायरल बुखार या गले में खराश की दिक्कत भी हो सकती है। बच्चों को पेट से जुड़ी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। अपनी लाइफस्टाइल के प्रति सचेत रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पौष्टिक भोजन का सेवन करें, जिसमें प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट का सही संतुलन हो। आपको कान और आंखों से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। इस सप्ताह बालों का झड़ना, आंखों की कमजोरी और त्वचा से जुड़ी एलर्जी जैसी दिक्कतें भी आम रह सकती हैं। ये समस्याएं ज्यादा गंभीर नहीं होंगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट