वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: वृश्चिक राशि के लिए 28 सितंबर से 4 अक्टूबर का समय कैसा रहेगा?

Scorpio weekly Horoscope vrishchik Rashi ka Rashifal 28 September-4 October 2025: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है।

Scorpio Weekly Horoscope, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को अच्छे मूड में रखने की कोशिश करें। प्रोफेशनल तौर पर रिस्क से बचें और हर निर्धारित टास्क को पूरा करें। इस सप्ताह सेहत और धन दोनों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

वृश्चिक राशि के लिए 28 सितंबर से 4 अक्टूबर का समय कैसा रहेगा? वृश्चिक लव लाइफ: जो लोग नए रिलेशन में हैं, उनके लिए सप्ताह का पहला भाग महत्वपूर्ण हो सकता है। आपके बयान या हाव-भाव आपके साथी को परेशान कर सकते हैं। इससे बवाल मच सकता है, जो ब्रेकअप का कारण भी बन सकता है। आपको अपने पार्टनर की भावनाओं से खिलवाड़ न करने का भी ध्यान रखना चाहिए। साथी की प्राथमिकताओं में दखल देना बंद करें। पिछले रिश्तों से जुड़ी दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं, जिससे प्रेम जीवन में खटास आ सकती है।

करियर राशिफल: इस सप्ताह आपके काम पर सवाल उठ सकते हैं। कोई सीनियर सहकर्मी आपकी आलोचना कर सकता है, जिससे आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। हार न मानें और इसके बजाय, अपना बेस्ट देने का प्रयास करें। टीम को संभालते समय सावधान रहें, क्योंकि अहंकार से जुड़ी छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स लीडरशिप स्किल्स पर भारी पड़ सकती हैं। कुछ टीम मीटिंग में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अपना कंट्रोल न खोएं। जो लोग निर्माण, सेवाओं और परिवहन से जुड़े बिजनेस संभालते हैं, वे नए सौदे करने में सफल हो सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: धन का आगमन होगा। आपको शेयर मार्केट में बेतहाशा निवेश करने से सावधान रहना होगा। इसके बजाय, किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लें, जो आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेगा। वाहन या घर खरीदने पर विचार करें। छुट्टियों की योजना बनाएं या घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदें। आपको किसी को, चाहे वह भाई-बहन हो या दोस्त, बड़ी रकम उधार देने में भी सावधानी बरतनी चाहिए।

सेहत राशिफल: छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स आपके रूटीन को बिगाड़ सकती हैं। कुछ महिलाओं को सांस संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं, जबकि सप्ताह के दूसरे भाग में बच्चों की कोहनी में दर्द हो सकता है। जिन लोगों को दृष्टि संबंधी समस्या है, वे चश्मा पहनना शुरू कर सकते हैं। आप शराब और तंबाकू दोनों छोड़ने का भी फैसला कर सकते हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ