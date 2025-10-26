वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल : 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

संक्षेप: Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का समय…

Sun, 26 Oct 2025 06:44 AM

Scorpio Weekly Horoscope, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (26 अक्टूबर- 1 नवंबर , 2025): रिलेशनशिप में खुश रहें। वर्कप्लेस पर नए टास्क्स को अपनाएं ताकि प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सको। हेल्थ में थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। लवर के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं। काम पर नए टास्क्स लें और प्रोफेशनल तरीके से काम करें। लाइफ में तरक्की और प्रॉस्पेरिटी दिखेगी, लेकिन इस हफ्ते स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती हैं।

लव राशिफल: इस हफ्ते लव अफेयर ज्यादा कम्युनिकेशन की डिमांड करेगा। कुछ बातों पर आप दोनों की राय अलग हो सकती है, लेकिन एक-दूसरे को अपने विचार रखने का स्पेस दें। फीमेल्स को इस हफ्ते एक से ज्यादा प्रपोजल मिल सकते हैं और हैरानी की बात यह होगी कि इनमें से एक प्रपोजल किसी दोस्त, को-वर्कर या क्लासमेट की तरफ से भी आ सकता है। पॉजेसिव न बनें, वरना रिश्ता टॉक्सिक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसे रिश्ते से बाहर निकलना ही सबसे अच्छा फैसला रहेगा।

करियर राशिफल: इस हफ्ते काम से जुड़ी छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपका प्रोफेशन के प्रति कमिटमेंट साफ दिखेगा, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स थोड़ा माहौल बिगाड़ सकती है। ऐसे में नए टास्क्स लें, जिससे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेडिकेशन दोनों दिखें। इससे करियर ग्रोथ होगी। जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट पाने के लिए मेहनत करनी होगी। कुछ जॉब सीकर्स को विदेश से ऑफर मिलेगा। इसे मिस न करें। जो स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, उन्हें भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।

आर्थिक राशिफल: पैसे की इनकम बनी रहेगी, जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोस्तों के साथ धन से जुड़ी गलतफहमियां भी क्लियर होंगी। यह समय घर की रेनोवेशन या नया व्हीकल खरीदने के लिए भी अच्छा है। आप रियल एस्टेट या हॉस्पिटैलिटी, बेवरेजेज, ट्रांसपोर्ट और हेल्थकेयर से जुड़े बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कुछ लोगों को अपने भाई-बहन के मेडिकल खर्चे पर पैसा लगाना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: इस हफ्ते आंख, कान और गले से जुड़ी हल्की दिक्कतें रह सकती हैं, लेकिन ओवरऑल हेल्थ ठीक रहेगी। अनिद्रा की समस्या हो सकती है। सीनियर्स को स्ट्रेस से बचना चाहिए और फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहिए। ऑयली और स्पाइसी फूड कम करें और डाइट में हरी सब्जियां शामिल करें। जिन लोगों को अस्थमा है, उन्हें आउटडोर ट्रैवल करते वक्त खास ध्यान रखना चाहिए।

वृश्चिक राशि के गुण

सकारात्मक: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

नकारात्मक: शक्की, जटिल, अधिकार जताने वाले, अहंकारी, अति भावुक

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का भाग: जननांग

ग्रह स्वामी: प्लूटो, मंगल

लकी डे: मंगलवार

लकी कलर: बैंगनी, काला

लकी नंबर: 4

लकी स्टोन: मूंगा (Red Coral)

प्राकृतिक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com