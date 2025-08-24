वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल : 24 से 30 अगस्त तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत भविष्यफल

Scorpio Horoscope today vrishchik Rashi ka Rashifal Today: राशि चक्र की यह आठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि वृश्चिक मानी जाती है। आइए जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 24 से 30 अगस्त तक का समय…

Scorpio Weekly Horoscope, वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (24-30 अगस्त, 2025): लव लाइफ अच्छी रहेगी। उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए ऑफिस में अनुशासन में रहें। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन धन का प्रबंधन होशियारी से करना महत्वपूर्ण रहेगा।

लव राशिफल : लव लाइफ अच्छी रहेगी बस अहंकार से बचें। पार्टनर को किसी रोमांटिक प्लेस पर ले जा सकते हैं, जहां आप दोनों खुशियों भरे इमोशन्स एक-दूसरे से शेयर कर सकें। सप्ताह की शुरुआती दिन अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए शुभ है। सिंगल जातक कॉन्फिडेंस के साथ अपने क्रश को प्रपोज कर सकते हैं। कुछ लव रिलेशनशिप में रिश्तेदारों की वजह से उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इसे डिप्लोमेटिक होकर हैंडल करना जरूरी रहेगा। कुछ मैरिड फीमेल्स को लाइफ पार्टनर की फैमिली की ओर से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यह भी लाइफ में परेशानियों का कारण बन सकता है, लेकिन इसे डिप्लोमेटिक होकर हैंडल करें।

करियर राशिफल : कार्यों के प्रति समर्पण का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। अप्रेजल पाने के लिए कार्यस्थल पर अवसरों का भरपूर लाभ उठाएं। कुछ प्रोफेशनल्स को जॉब के सिलसिले में ट्रैवल करना पड़ सकता है। विदेश भी जाना पड़ सकता है। अनुशासन, समर्पण और एकजुटता से हर कार्य संभव है। ऑफिस पॉलिटिक्स का असर अपने काम पर न पड़ने दें। आपको मीटिंग में अपना ओपिनियन शेयर करने में संकोच नहीं करना चाहिए। नए पार्टनरशिप से उद्यमियों को व्यापार में तरक्की करने के मौके प्राप्त होंगे। कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाई में अधिक मेहनत करने की जरूरत है।

आर्थिक राशिफल : इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों को आर्थिक योजना बनाने पर फोकस करना होगा। बजट की समीक्षा करने के लिए समय निकालें और आर्थिक स्थिरता के लिए जरूरी बदलाव के तैयार रहें। जल्दबाजी में धन खर्च न करें और भविष्य के लक्ष्यों के लिए पैसे बचाएं। अगर जरूरत हो, तो आर्थिक मामलों में फाइनेंसशियल एडवाइजर की हेल्प मांगने में संकोच न करें। अनुशासन और धन का प्रबंधन होशियारी से करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल : इस सप्ताह स्वास्थ्य आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट और सेल्फकेयर बहुत जरूरी है क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की बढ़ती एक्टिविटीज से थकान हो सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज करें। अपने रूटीन में हेल्दी हैबिट्स को अपनाएं। आराम करने के लिए ब्रेक लें ताकि एनर्जी लेवल को मेंटेन कर सकें। किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या होने पर ध्यान दें और रोकथाम के लिए तुरंत सावधानी बरतें।

वृश्चिक राशि के गुण

सकारात्मक: रहस्यमयी, व्यावहारिक, बुद्धिमान, स्वतंत्र, समर्पित, आकर्षक, समझदार

नकारात्मक: शक्की, जटिल, अधिकार जताने वाले, अहंकारी, अति भावुक

प्रतीक: बिच्छू

तत्व: जल

शरीर का भाग: जननांग

ग्रह स्वामी: प्लूटो, मंगल

लकी डे: मंगलवार

लकी कलर: बैंगनी, काला

लकी नंबर: 4

लकी स्टोन: मूंगा (Red Coral)

प्राकृतिक अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

अच्छी अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

सामान्य अनुकूलता: मेष, मिथुन, तुला, धनु

कम अनुकूलता: सिंह, कुंभ

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com